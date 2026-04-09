José Besada, dos décadas como presidente de Emgrobes
La patronal meca celebra asamblea esta tarde-noche para renovar su directiva
A pesar de sus achaques y de haber pedido el relevo en más de una ocasión José Besada va camino de cumplir dos décadas al frente de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).
Una patronal que se reúne cada dos años para tratar de renovar su junta directiva, como vuelve a suceder esta tarde-noche, y que desde 2009 no ha encontrado relevo para este conocido empresario, jubilado hace siete años pero que sigue al frente de Emgrobes por ser administrador de varias firmas asociadas.
Él insiste en que quiere dar el relevo, y dicen en el seno de la entidad que es necesario dar entrada a nuevas caras e ideas, pero el hecho es que los socios acudieron a una nueva asamblea, en la Sala das Cunchas, sin tener otra opción sobre la mesa.
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