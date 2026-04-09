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José Besada, dos décadas como presidente de Emgrobes

La patronal meca celebra asamblea esta tarde-noche para renovar su directiva

José Besada, a la izquierda, en una promoción del centollo.

José Besada, a la izquierda, en una promoción del centollo. / Iñaki Abella

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

A pesar de sus achaques y de haber pedido el relevo en más de una ocasión José Besada va camino de cumplir dos décadas al frente de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

Una patronal que se reúne cada dos años para tratar de renovar su junta directiva, como vuelve a suceder esta tarde-noche, y que desde 2009 no ha encontrado relevo para este conocido empresario, jubilado hace siete años pero que sigue al frente de Emgrobes por ser administrador de varias firmas asociadas.

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Él insiste en que quiere dar el relevo, y dicen en el seno de la entidad que es necesario dar entrada a nuevas caras e ideas, pero el hecho es que los socios acudieron a una nueva asamblea, en la Sala das Cunchas, sin tener otra opción sobre la mesa.

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