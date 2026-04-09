El gobierno de O Grove aprueba el destino del remanente en solitario y con bronca de la oposición

El gobierno local de O Grove aprobó en solitario y entre duras críticas de la oposición el destino de los 2,5 millones de euros del remanente de 2025. Fue en un pleno de despedida para el ya exportavoz del PP, Pablo Leiva, después de tres años «enriquecedores y gratificantes, personal y profesionalmente», ejerciendo como concejal: «Un honor y un privilegio», declaró.

También se oficializó la otra reciente, y sorpresiva, baja en los conservadores, la de Alejandra Lamas, que no acudió, quedando el principal grupo de la oposición reducido a dos ediles. Una coyuntura muy oportuna para el gobierno en minoría del PSOE a ojos del BNG y EU , aunque vista la votación final no habría sido relevante porque los populares y los nacionalistas se abstuvieron, facilitando la aprobación.

Los izquierdistas votaron en contra y sobre todo se quejaron de que en el documento llevado a la sesión faltaban propuestas suyas que consideraban prioritarias y algunas procedentes del año pasado. También de falta de definición de presupuestos y otros detalles de las planteadas por el ejecutivo. «Es una burla. Si tuvieran dignidad lo retirarían y negociarían como tiene que ser y no con reuniones absurdas», bramó su portavoz, José Antonio Otero.

Sus acusaciones de arrastrar años de incumplimientos fueron compartidas por el resto de la oposición. «Gobiernan a golpe de remanente», replicó el portavoz nacionalista, Anselmo Noya, lamentando una «falta de mantenimiento general» y que «luego saquen obras impulsivas y a destiempo, intentando tapar agujeros tras años de desidia».

También que ninguna de la veintena de proyectos, ampliaciones de partidas agotadas y pago de deudas, como la de 98.000 euros de la SGAE, sea la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para dar salida al conflicto laboral con la plantilla.

Otro de los destinos protagonistas fue la fracasada reforma de la sede del Clube de Remo Mecos, un problema que lleva siete años sobre la mesa y que aún no está en los tribunales para reclamarle a la adjudicataria. De hecho, Noya acusó al alcalde de mentir y Jose Cacabelos salió del paso indicando que «ahora sí» es posible demandar por los trabajos defectuosos e inacabados, dando a entender que el expediente de rescisión iniciado hace años ya habría terminado.

«No es para gasto ordinario»

Desde el PP, Carolina Otero, que se estrenó como portavoz, se expresó en términos similares, acusando una «falta de previsión» en la gestión municipal porque «un remanente no está para usar en gastos ordinarios», expuso, reclamando al mismo tiempo que las actuaciones se ejecuten en el presente ejercicio. Y es que durante el pleno también se puso de manifiesto lo sucedido en anteriores ejercicios, en los que quedó dinero sin ejecutar.

«Una cosa es que quede algo de dinero, pero no el 50% de un presupuesto del año», abundó el nacionalista sobre que hayan sobrado 2,5 millones de euros tras liquidar las cuentas de 2025.

La principal defensa del regidor, como ya viene siendo costumbre, fueron los sucesivos rechazos a sus propuestas de presupuestos en este mandato. «No gobernamos a golpe de remanente. No es lo más aconsejable, no es ni bueno ni malo, pero no tenemos otra manera sin presupuesto, así que les invito a aprobarlo», les replicó, anunciando que volverá a intentarlo para este año y que próximamente les presentará un borrador.

RPT

Del mismo modo les planteó que llegaría la solución a la RPT, negando la posibilidad de destinar remanente a esta cuestión: «Ojalá pudiéramos, pero no, es un gasto estructural, está vinculado al presupuesto».

Como ya dijo en su día, defendió que «muchos» de los proyectos «responden a demandas de la oposición» y sobre otros pendientes dio cuentas.

Así, avanzó que la cubierta del museo de la salazón se ejecutará con fondos de La Gastromeca e irá el viernes a una reunión extraordinaria; que hay en marcha un plan de asfaltados; que la propuesta para la pista de atletismo «no era totalmente viable»; que llevan «años» buscando opciones para el aparcamiento y acceso en As Pipas; que para el telón para el Auditorio hubo un presupuesto de unos 50.000 euros y «es una inversión en un telón que merece reflexión», o que el lluvioso invierno ha impedido empezar en Hortos: «Está adjudicado, pero el agua sigue corriendo, es un brañal».

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El socialista también disculpó las ausencias detectadas por EU con que «muchas de sus propuestas pueden ir con otras vías de financiación». Y sobre el BNG, «incluimos el 80% de lo que pide», expuso. En el caso del PP se mostró de acuerdo con sus quejas sobre el estado de infraestructuras en San Vicente do Mar, avanzándole que van a pedir asfaltados con el programa del Agader y otras ayudas de la Consellería de Medio Ambiente para el parque infantil.