Foro Acui centrará su próxima edición en la mortandad de bivalvos en Galicia
Se celebra en octubre, al abrigo de la Festa do Marisco de O Grove
El Foro de los Recursos Marinos y la Acuicultura de las Rías Gallegas (Foro Acui) trabaja ya en la preparación de su próxima edición –los días 1 y 2 de octubre–, como siempre a desplegar bajo el paraguas de la Festa do Marisco de O Grove.
Esta vez el grueso del debate girará en torno a la mortandad de bivalvos registrada en Galicia durante el pasado invierno, como consecuencia del tren de borrascas que azotó a la comunidad y el descenso de salinidad provocado por las constantes precipitaciones.
«Desde Foro Acui consideramos fundamental abordar esta realidad con rigor, incorporando al debate tanto la experiencia del sector como la visión científica y técnica», explican los responsables de la organización, quienes animan al sector y al público en general a reservar plaza y acercarse a O Grove para participar en este «espacio ya consolidado de encuentro, diálogo y reflexión en torno al presente y al futuro del mar».
Manuel Rey Méndez, su presidente, sostiene que «las lluvias intensas de este invierno han generado una gran preocupación por su impacto en los bancos marisqueros y por las consecuencias registradas en especies como la almeja, el berberecho y también el mejillón».
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