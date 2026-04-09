Apertura de plazo
La Diputación anuncia en Fundación Lar la convocatoria de 210.000 euros del III Plan +Inclusiva
Las entidades sociales podrán pedir ayudas que alcanzarán un máximo de 10.000 euros hasta el 9 de mayo
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha anunciado durante una visita a la Fundación Lar de Vilagarcía la convocatoria de la tercera edición del Plan Provincia +Inclusiva, que pone a disposición de entidades de bienestar social de toda la provincia un total de 210.000 euros para financiar proyectos relacionados con obras de accesibilidad, movilidad o cuidado personal o con la adquisición de sistemas de comunicación. Se concederá ayudas de un máximo de 10.000 euros, que podrán solicitarse desde este jueves y hasta el 9 de mayo.
«En estos más de dos años de gobierno, la acción en Benestar Social está siendo uno de los pilares de nuestra acción de gobierno. En casi tres años hemos inyectado en los ayuntamientos más de 24 millones de euros, pero también tenemos ayudas directas para entidades de bienestar social y programas en los que los colectivos sociales son los principales destinatarios, como en el +Convivencia. Y hay uno muy importante que nos trae hoy aquí, que es el Provincia +Inclusiva que pusimos en marcha en 2024 después de tener reuniones con entidades en las que vimos la necesidad de habilitar fondos para mejorar la accesibilidad y adquirir medios de comunicación personal», ha explicado López tras recorrer las instalaciones de la asociación acompañado por la diputada de Benestar Social, Paula Bouzós, y personal de la entidad.
Fuentes provinciales indicaron que en la primera convocatoria se financiaron 19 proyectos con un desembolso total de 115.000 euros. El año pasado los proyectos subvencionados se elevaron a 30 con una aportación de 210.000 euros y este año la Diputación «vuelve a elevar el presupuesto en un 17% con respecto a la primera convocatoria para atender el mayor número posible de propuestas». «No es una obligación, sino una muestra del apoyo y reconocimiento que tenéis que recibir de mano de administraciones como la Diputación», añadió el presidente provincial.
«La Fundación Lar Pro Saúde Mental es un referente no solo en Vilagarcía y en O Salnés, sino en toda la provincia. Si esta provincia es extraordinaria es gracias a personas, profesionales y entidades como ella», destacó López, poniendo en valor el «papel clave» que juegan este tipo de entidades para «llegar muchas veces donde las administraciones no damos llegado». Un motivo por el que el máximo responsable de la Diputación reiteró el reconocimiento y reafirmó el compromiso de la institución para seguir tendiendo puentes tanto con esta asociación como con toda la red de colectivos que prestan servicio en el campo del bienestar social.
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