Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tráfico Estrecho OrmuzDebate Estado AutonomíaDesembarco Mobify VigoNombramiento StellantisOcupación Pisos TurísticosCondenada Hormigones NigránFriburgo-Celta
instagramlinkedin

Peregrinos del Camiño Portugués

Un descanso vigués en Valga

El grupo de estudiantes de Vigo en su parada en Valga

El grupo de estudiantes de Vigo en su parada en Valga

Lucía Romero

Valga

Un grupo de 52 alumnos del Colexio Plurilingüe María Auxiliadora de Vigo han pasado por Valga en su peregrinación a Santiago. El numeroso grupo eligió las inmediaciones del albergue de O Pino para comer y descansar tras su salida de Portela y la primera etapa hasta Caldas de Reis.

Son estudiantes de tercero y cuarto de ESO con cuatro maestros que esperaban llegar hoy a Santiago. La concejala de Valga Carmen Gómez estuvo con ellos y le contaron que para la mayoría era su primera experiencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
  2. La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
  3. La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
  4. El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
  5. Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
  6. Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
  7. Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
  8. Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles

Transporte urbano en O Salnés: gana viajeros, pero quedan menos satisfechos

Transporte urbano en O Salnés: gana viajeros, pero quedan menos satisfechos

Cuidado con los perros: la procesionaria ya está en el suelo

Cuidado con los perros: la procesionaria ya está en el suelo

Un descanso vigués en Valga

Un descanso vigués en Valga

Cuatro millones de euros públicos cerrados a cal y canto en Cambados

Cuatro millones de euros públicos cerrados a cal y canto en Cambados

El presupuesto de Cambados se «atasca» en uno de los socios del cuatripartito

El presupuesto de Cambados se «atasca» en uno de los socios del cuatripartito

El PP exige un plan de pagos para dar liquidez a la escuela infantil de Vilagarcía

El PP exige un plan de pagos para dar liquidez a la escuela infantil de Vilagarcía

El Grupo de Trabajo Orca Atlántica reivindica sus estudios ante el Gobierno

El Grupo de Trabajo Orca Atlántica reivindica sus estudios ante el Gobierno

El gobierno local responde al PP: «Vilagarcía es y seguirá siendo la octava ciudad de Galicia»

El gobierno local responde al PP: «Vilagarcía es y seguirá siendo la octava ciudad de Galicia»
Tracking Pixel Contents