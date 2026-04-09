Un descanso vigués en Valga

Un grupo de 52 alumnos del Colexio Plurilingüe María Auxiliadora de Vigo han pasado por Valga en su peregrinación a Santiago. El numeroso grupo eligió las inmediaciones del albergue de O Pino para comer y descansar tras su salida de Portela y la primera etapa hasta Caldas de Reis.

Son estudiantes de tercero y cuarto de ESO con cuatro maestros que esperaban llegar hoy a Santiago. La concejala de Valga Carmen Gómez estuvo con ellos y le contaron que para la mayoría era su primera experiencia.