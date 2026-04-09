Peregrinos del Camiño Portugués
Un descanso vigués en Valga
Valga
Un grupo de 52 alumnos del Colexio Plurilingüe María Auxiliadora de Vigo han pasado por Valga en su peregrinación a Santiago. El numeroso grupo eligió las inmediaciones del albergue de O Pino para comer y descansar tras su salida de Portela y la primera etapa hasta Caldas de Reis.
Son estudiantes de tercero y cuarto de ESO con cuatro maestros que esperaban llegar hoy a Santiago. La concejala de Valga Carmen Gómez estuvo con ellos y le contaron que para la mayoría era su primera experiencia.
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