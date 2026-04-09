Cuidado con los perros: la procesionaria ya está en el suelo

Con la llegada de los primeros días de calor primaveral, muchos dueños de perros saben que a partir de ese momento deberán evitar las zonas donde predominen los pinos.

La razón no es otra que el temor a la temida procesionaria, una oruga que entre febrero y abril desciende de los árboles para enterrarse en la tierra, y que cada primavera está detrás de decenas de urgencias veterinarias.

«La mejor terapia es la prevención», advierte Sarela Barreiro, una de las veterinarias de la clínica del Refugio de Cambados. Y, dentro de la prevención, la mejor receta es evitar los pinares, al menos entre los meses de febrero y finales de mayo.

Imagen de detalle de un grupo de "procesionarias". / INAKI ABELLA DIEGUEZ

En el supuesto de que no sea posible buscar otras zonas de paseo, la veterinaria arousana señala que lo más prudente es llevar el animal con correa y estar muy pendiente de él para apartarlo de la oruga en caso de encontrarse con ella.

Sarela Barreiro incluso plantea que, cuando se vaya a ir con el perro a una zona con pinos, se lleve agua y algo de vinagre de manzana. De este modo, si se produce el indeseado contacto entre la mascota y el gusano, lo primero que hay que hacer es limpiar la zona irritada con abundante agua (sin frotarla) y echarle un poco de vinagre, ya que eso inactivará las toxinas de los pelos de la oruga durante un tiempo.

El siguiente paso, es inexcusablemente, acudir a un veterinario. «Si se actúa rápido, el riesgo para la salud del animal disminuye», explica.

Se entierra en el suelo

La aparición de la temida procesionaria del pino se ha retrasado algo este año debido a la dureza del invierno, marcado por la constante lluvia y las temperaturas suaves. Pero hace ya unas semanas que la oruga se ha dejado ver.

«Por el momento no hemos tenido ninguna urgencia provocada por la procesionaria, pero sí que la hemos visto en el monte que hay junto al refugio y nos han avisado de que la hubo en el paseo de Baltar», señala a su vez Olga Costa, presidenta del Refugio cambadés.

Sarela Barreiro aconseja llevar en los paseos agua y un poco de vinagre de manzana

La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una oruga. Las mariposas ponen sus huevos en las copas de los pinos en verano. Posteriormente, las orugas nacen y sobreviven al invierno en el interior de unos característicos bolsones de seda.

Entre febrero y abril, bajan de los árboles en fila india (de ahí el nombre de procesionaria, pues se desplazan como en una procesión) para enterrarse en el suelo y convertirse en crisálidas.

Unos operarios instalan una trampa para procesionarias, en Vilagarcía. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

Su mayor peligro, tanto para los animales como para las personas, radica en que están cubiertas de miles de pelos urticantes que liberan cuando se sienten amenazadas o a través del aire.

La toxina es tan potente que no hace falta tocarlas para sufrir una reacción, aunque esta es mucho más severa en caso de tocarlas; muchos perros incluso las olfatean o muerden, y en esos casos los síntomas son mucho más severos.

Reacción inmediata

Sarela Barreiro advierte de que cuando un perro se aproxima o entra en contacto con la procesionaria, la reacción alérgica es prácticamente inmediata. «Puede apreciarse irritación en la cara o en los ojos, inflamación en la trufa o la lengua».

Un gusano, atrapado en una trampa. / INAKI ABELLA DIEGUEZ

La veterinaria del Refugio de Cambados avisa de que, si la mascota olfatea, muerde o incluso ingiere la oruga, hay que actuar a la mayor brevedad posible, pues se trata de una urgencia veterinaria que hay que tratar pronto. De lo contrario, el perro podría sufrir desde necrosis en la lengua hasta una grave inflamación interna que podría resultar fatal.

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Algunos ayuntamientos tratan de prevenir los accidentes mediante carteles en los pinares, en los que advierten a las personas de la posible presencia de la procesionaria; o colocando en el tronco de los árboles trampas que eviten que el gusano pueda bajar a la tierra.