El centro de salud de Cambados, galardonado por partida doble en los Premios aos Plans Locais de Saúde
El centro de salud de Cambados ha resultado nuevamente galardonado en los Premios aos Plans Locais de Saúde, que cumplieron su cuarta edición. Y por partida doble.
Concretamente, el servicio de Atención Primaria ha sido reconodido en las categorías de desarrollo del plan local a lo largo de su vigencia y de liderazgo transformacional.
El acto de entrega tuvo lugar el miércoles con la presencia de representantes de los 16 premiados en las 13 categorías y de la mano del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López.
Gómez Caamaño reivindicó los planes locales de salud como herramientas «clave» de una atención sanitaria centrada en el paciente y su entorno.
Actualmente, 121 servicios de atención primaria cuentan con uno, llegando a más de 2,2 millones de gallegos, y el conselleiro indicó que el objetivo es llegar al 100% de la población en este año. Sobre esto, matizó que el año pasado se sumaron 26 nuevos planes correspondientes a otros tantos servicios de atención primaria, que dan cobertura a 22 ayuntamientos gallegos.
Para el responsable sanitario, estos planes ejemplifican un modelo que «apuesta por abrir los centros de salud a la comunidad y acercar la sanidad a los hogares, integrando la atención y aprovechando las tecnologías».
En esta línea, reflexionó sobre la necesidad de «redefinir» el sistema sanitario y hacerlo «conociendo de antemano a la población y escuchando sus necesidades para actuar donde realmente importa, que es un su día a día».
El conselleiro también incidió en el «respaldo firme» de la Xunta de Galicia por la Atención Primaria, con una inversión para este año de 1.747 millones de euros, incrementando su presupuesto un 4,75%.
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