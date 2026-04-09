La Carreira de Leo ya tiene su primer objetivo de 2026

Todavía quedan muchos meses por delante, pero la memoria del pequeño Leo ya tiene uno de sus dos objetivos para este año. La Carreira que se celebra cada año en memoria del pequeño de Meis, destinará el 50% de su recaudación a la investigación del síndrome CTNNB1, una enfermedad genética rara que afecta al habla, la movilidad y el desarrollo cognitivo.

El síndrome CTNNB1 no tiene cura, pero la investigación ya está abriendo algunas puertas. En Galicia esta enfermedad no es una desconocida, ya que existen cuatro niños diagnosticados: Nora de Baiona, Adriana de Lugo, Paula de Carballo y Thiago de A Coruña. Desde la organización insisten en que «ellos no son cifras, son vidas y cada inscripción y cada dorsal suman para avanzar en la investigación».

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La Carreira de Leo suma ya tres ediciones y la última de todas ellas fue multitudinaria, con más de 2.400 inscritos en la carrera y en la andaina, lo que permitió recaudar cerca de 40.000 euros para seguir investigando las dos enfermedades raras a las que se dedicó en 2025: Duchenne y Alexander. Esas cifras son algo que esperan volver a repetir en la familia del pequeño de Meis.