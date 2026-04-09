El BNG de Valga propone mejoras en el saneamiento de Cordeiro

El BNG de Valga ha planteado una serie de actuaciones para mejorar la red de saneamiento en la parroquia de Cordeiro, tras analizar los datos recogidos en el Plan de Saneamiento que la Xunta de Galicia está elaborando actualmente. La formación considera imprescindible intervenir para corregir las deficiencias detectadas y garantizar un servicio adaptado a las necesidades reales del municipio.

Uno de los principales problemas identificados es la saturación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Valga, ubicada en Campaña y con más de dos décadas de antigüedad. Esta instalación da servicio a cerca de 50 núcleos de población, con un total de 5.705 habitantes entre residentes fijos y estacionales, pese a que su capacidad es de apenas 3.315 habitantes equivalentes, lo que evidencia un importante déficit.

A esta situación se suma la elevada carga que soporta la red. Las seis estaciones de bombeo existentes —San Miguel, O Carballiño, A Devesa, Extrugasa, O Forno y Carracido— envían diariamente a la depuradora cerca de 2.000 metros cúbicos de aguas residuales, muy por encima de los 720 metros cúbicos para los que fue diseñada. Esta sobrecarga, agravada también por aportes de origen industrial, está en el origen de los problemas recurrentes del sistema.

Entre las consecuencias más visibles el BNG destaca los vertidos frecuentes al río Ulla, que han afectado directamente a la calidad del agua y provocado, por ejemplo, la prohibición del baño en la playa fluvial de Vilarello debido a niveles elevados de bacterias.

Los puntos más críticos se concentran en las estaciones de bombeo de O Forno y Carracido. La primera recibe también las aguas de la segunda, además de las procedentes de numerosas aldeas de la parroquia de Cordeiro —como Vilar, Vilarello, Carracido, Laxes, Moldes, As Eiras, O Outeiro, Castiñeiras o Ferreirós, entre otras—, así como de algunos núcleos de Setecoros y Xanza. Esta concentración de caudal está provocando atascos frecuentes por falta de capacidad.

Ante este escenario, el BNG propone la construcción de una nueva depuradora que dé servicio específico a varias de estas aldeas, con el objetivo de reducir la carga sobre la EDAR actual y mejorar el funcionamiento global del sistema. Como alternativa, la formación plantea reforzar la estación de bombeo de Carracido mediante el aumento del diámetro de las tuberías y, de forma paralela, ampliar la capacidad de la propia depuradora.

Además, el grupo nacionalista considera prioritario avanzar hacia una cobertura completa de la red de saneamiento en todo el municipio. En la actualidad, aún existen zonas como A Medela, Cerneira o Raxoi donde algunas viviendas no tienen posibilidad de conexión a la red municipal, una situación que califican de urgente resolver.

El portavoz municipal del BNG en Valga, Fran Devesa, subrayó la necesidad de incrementar las labores de mantenimiento y revisión de la red, especialmente en los puntos más problemáticos.

«Los atascos son recurrentes y no pueden atribuirse únicamente a malos usos puntuales, sino también a limitaciones estructurales del sistema», señaló. En este sentido, recordó que «el saneamiento no es solo una cuestión técnica, sino un servicio esencial que incide directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y en la protección del entorno».