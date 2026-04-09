Atacan a la policía de Vilagarcía en un bar y, después, en el hospital

Dos agentes de la Policía Local de Vilagarcía resultaron heridos la pasada noche como consecuencia de dos incidentes aislados ocurridos en la ciudad, primero en la terraza de un bar y después, en el Hospital Público do Salnés.

Uno de los municipales fue pateado y mordido, mientras que su compañera de patrulla sufre un esguince de muñeca.

Todo empezó cuando los agentes fueron requeridos para intervenir en un establecimiento de hostelería del centro urbano donde una mujer se encontraba durmiendo en una mesa de la terraza y, al dificultar la recogida de la misma, impedía el normal desarrollo de la actividad del local.

Esa mujer, que acabó siendo detenida, se negaba a abandonar el lugar pese a los requerimientos de los trabajadores del negocio y de los propios agentes, agravándose la situación cuando empezó a proferir insultos y a intentar agredir a los policías, «lanzando puñetazos» e incluso propinando mordiscos a los intervinientes.

Efectivos de la Policía Local en las calles de Vilagarcía. / M. Méndez

En la policía explican que, ante esta actitud violenta, los efectivos desplegados procedieron a reducirla y detenerla como presunta autora de un delito de atentado contra agentes de la autoridad, antes de trasladarla, en visible estado de agitación, al Hospital Público do Salnés, con el objetivo de que fuera sometida a una valoración médica.

Lo que sucedió después es que, con los agentes en el centro hospitalario acompañando a la detenida, uno de ellos se vio obligado a intervenir para ayudar al personal sanitario ante la actitud de otro paciente que estaba ingresado en las instalaciones hospitalarias e «intentaba abandonarlas por la fuerza».

En su huida, el individuo en cuestión «fue perseguido y reducido por el agente, que fue agredido durante la intervención, recibiendo varios puñetazos», destacan desde el servicio municipal de policía.

Donde concluyen que este tipo de episodios ponen de relieve la complejidad de algunas intervenciones policiales, que en este caso se extendieron desde la vía pública hasta el ámbito hospitalario, con episodios de violencia en ambos escenarios.