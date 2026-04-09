Areeiro confirma el empleo irregular de productos fitosanitarios

Hace una semana FARO DE VIGO advirtió de que había viticultores aplicando tratamientos fitosanitarios antes de tiempo e incluso incumpliendo todas las leyes y normas de seguridad existentes, pues esparcían el sulfato a diestro y siniestro sin importarles el viento ni la proximidad a cauces fluviales, pozos o viviendas.

Se ponía como ejemplo el caso de un viticultor de Ribadumia que aplicaba fungicidas cuando soplaba viento a una velocidad de 13,4 kilómetros por hora, registrándose rachas de hasta 27, a pesar de que «nunca deben aplicarse tratamientos con vientos superiores a 10,8 kilómetros por hora», habían advertido solo un día antes los técnicos de la Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA).

La poda del viñedo alcanza su ecuador. / M. Méndez

Ahora este mismo departamento resalta y lamenta que «en algunos casos el tratamiento fue aplicado con vientos incompatibles con una buena protección del viñedo», recordando que es una práctica «totalmente prohibida que puede ser objeto de una sanción administrativa y supone una falta de responsabilidad cívica hacia las personas y el medio ambiente».

Lo peor de todo es que aquellos tratamientos pueden no haber servido de nada, de ahí que lo más aconsejable sea aplicarlos ahora, precisamente cuando empiezan a utilizarse los fitosanitarios en las parcelas comerciales más desarrolladas desde un punto de vista fenológico.

Lo más probable es que a partir de ahora empiecen a aparecer síntomas de plagas como el mildiu, de ahí la conveniencia de estrenar las aplicaciones preventivas en la vid.