Finalista del Premio Illa Nova
La vilagarciana Alba Tomé presenta su primera novela «As Humidades»
El acto es este sábado en el auditorio de Vilagarcía
Vilagarcía
La primera novela de la vilagarciana Alba Tomé ya está en las librerías y mañana sábado la presentará en su ciudad. Será a las 12:30 horas en el auditorio municipal.
«As humidades» está editada por Galaxia ya que fue finalista en el Premio Illa Nova. Así, en la mesa le acompañarán su director, Marcos Calveiro, y la periodista y autora Montse Fajardo, en este acto público.
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