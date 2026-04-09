La vilagarciana Alba Tomé presenta su primera novela «As Humidades»

La primera novela de la vilagarciana Alba Tomé ya está en las librerías y mañana sábado la presentará en su ciudad. Será a las 12:30 horas en el auditorio municipal.

«As humidades» está editada por Galaxia ya que fue finalista en el Premio Illa Nova. Así, en la mesa le acompañarán su director, Marcos Calveiro, y la periodista y autora Montse Fajardo, en este acto público.