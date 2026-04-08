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Visitas guiadas y gratuitas a la colección de camelias de Jaime Escofet y Rosa Crespo: cómo conseguir tu plaza
La Sociedad Española de la Camelia y la Diputación de Pontevedra ofrecen este sábado la oportunidad de conocer la colección privada de Jaime Escofet y Rosa Crespo, «el lugar donde se cultivan las plantas que producen las mejores y más bonitas camelias que solo podemos ver en exposiciones, muchas de ellas ganadoras de grandes premios». Se podrán ver más de 250 especies y además, habrá una degustación Teareeiro con dulces caseros.
Las visitas serán guiadas y gratuitas para un máximo de 30 personas cada una y se realizarán dos turnos: a las 11:00 y 16:30 horas. Es necesario anotarse previamente en info@gruponortemca.es o en el teléfono 639105098.
La organización explica que el recorrido llevará a los participantes por varias fincas donde ver «cultivares sorprendentes de camelia. Se trata de ir conociendo las colecciones privadas de nuestros socios y para su desarrollo contamos con la colaboración y la subvención de Turismo Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra», añaden.
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