Los vecinos exigen a Ravella «que dé ejemplo» y también haga desbroces

El Concello de Vilagarcía se muestra contundente cuando, a través de un bando, advierte a los vecinos de que hay que mantener limpias y desbrozadas las fincas, sobre todo pensando en la época y el riesgo de incendios.

Como ya se avanzaba ayer, Ravella advierte de que los predios deben estar en perfectas condiciones antes del 31 de mayo, pues, en caso contrario, sus propietarios, se enfrentan a sanciones de entre 300 y 6.000 euros, además de multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros, reiterables hasta lograr que se cumpla la legislación vigente.

Se trata así de hacer cumplir la normativa sobre las franjas de seguridad, es decir, de evitar que la maleza y los árboles estén peligrosamente cerca, por ejemplo, de las viviendas.

La proliferación de maleza que afecta a los edificios de la calle de Vista Alegre. / M. Méndez

Y claro, fue recordar esto desde el Concello y provocar la reacción inmediata de los vecinos, que si bien valoran positivamente este tipo de medidas, también creen que la administración local «no solo debe hacer cumplir le ley, sino también cumplirla».

Una reflexión que plantean, sobre todo, residentes en la calle de Vista Alegre, donde los propietarios llevan años pidiendo verbalmente y por escrito la limpieza de una parcela situada en el entorno del Parque Botánico Enrique Valdés Bermejo y el yacimiento Castro de Alobre.

Un terreno parece que privado y perteneciente a la misma familia propietaria del pazo de Vista Alegre donde la maleza no deja de crecer, invadiendo ya las propiedades lindantes y llegando las ramas a rozar las paredes de las viviendas.

Distancia de seguridad que no se cumple con los edificios de Vista Alegre que dan a O Castriño. / M. Méndez

Un problema que viene de lejos y del que ya se hizo eco FARO DE VIGO en numerosas ocasiones anteriores, al que ahora vuelven a aludir los afectados, aprovechando el bando municipal y las advertencias del ejecutivo local.

Lo que hacen los damnificados es pedir a Ravella «que se aplique el cuento y predique con el ejemplo», ya sea obligando a los dueños del terreno a acondicionarlo de inmediata, o bien interviniendo con medios y operarios municipales de forma subsidiaria, cargando después los gastos a la propiedad y aplicando las sanciones que se estimen oportunas.

«Lo que no podemos es seguir como hasta ahora, con las ramas de los árboles sobre los patios y tocando la fachada de nuestros edificios», espetan los vecinos de Vista Alegre.

Remarcan así que «el riesgo de incendio es muy importante, y más que lo será cuando llegue el verano».

Como tampoco se olvidan de denunciar que «esos árboles invadiendo nuestras propiedades causan enormes trastornos y daños materiales, ya que las hojas y flores que sueltan taponan los canalones y desagües».

Pero eso no es todo, sino que «la gran cantidad de maleza existente hace que también proliferen todo tipo de alimañas, sobre todo ratas y culebras».

Los terrenos situados entre O Castriño y los edificios de la callde de Vista Alegre donde los vecinos exigen la eliminación de árboles y maleza. / M. Méndez

Del mismo modo, critican que «el estado de abandono en el que se encuentra esa parcela de O Castriño afea por completo este espacio natural tan frecuentado por los vecinos, ya que son muchos los que pasean por la zona, además de dañar la imagen tanto del castro de Alobre como del Jardín Enrique Baldés Vermejo».

Dicho esto, y volviendo a las normas de obligado cumplimiento dictadas por el Concello, hay que recordar que se establece una franja de quince metros sin vegetación alguna desde los núcleos de población, y en este caso no existe separación de ningún tipo.

En el mismo bando, el alcalde, Alberto Varela, señala que los servicios técnicos municipales inspeccionarán los terrenos que requieran de un correcto mantenimiento. Lo cual lleva a los vecinos a decir: «Eso es lo que tienen que hacer, inspeccionar la parcela de O Castriño y los propios terrenos del Concello en esa misma zona».