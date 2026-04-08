Reclaman a Mar que «no se excluya» a los parquistas de Carril en las ayudas por cese de actividad

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y la cofradía de Carril instan a la Consellería do Mar a no excluir a los parquistas del trámite necesario para acceder a la prestación de ayudas por cese de actividad gestionada por el Instituto Social de la Marina (ISM). Lo contrario «supondría un agravio y un golpe definitivo para un sector ya fuertemente castigado», añaden.

Así lo indican en un comunicado donde explican que son más de 300 personas que «atraviesan actualmente una situación crítica tras llevar meses sin facturar un solo euro debido a las dificultades que afectan al sector. Esta falta total de ingresos está poniendo en grave riesgo la viabilidad económica de cientos de familias que dependen exclusivamente de la actividad en los parques de cultivo de bivalvos».

Así, lamentan que, mientras la administarción está «atendiendo y encauzando» la situación de las agrupaciones del marisqueo a pie y a flote, este colectivo «sigue sin una solución efectiva», cuando «los parquistas no son distintos al resto de profesionales del sector del mar y, por tanto, deben recibir el mismo trato y acceso a los mecanismos de protección existentes».

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Consideran «imprescindible» que estos autónomos del mar puedan contar con una «mímima cobertura económica mientras persista esta situación excepcional». Y es que, mientras tanto, a pesar de no generar ingresos, «siguen afrontando importantes inversiones para mantener su actividad, incluyendo labores esenciales como la siembra y limpieza de viveros. Unos costes ineludibles para garantizar la continuidad futura de la producción, agravan aún más su situación de vulnerabilidad».