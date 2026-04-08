The Rapants y El Drogas entre las nuevas incorporaciones al cartel de Revenidas
El evento se celebrará en Vilaxoán entre el 10 y el 13 de septiembre
El Festival Revenidas de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa, anunció este miércoles una serie de nuevas incorporaciones al cartel de esta edición ,que se celebrará entre el 10 y el 13 de septiembre. En esas incorporaciones destacan los nombres de la banda gallega The Rapants y del El Drogas.
Precisamente los gallegos presentarán en Vilaxoán su arrollador directo de la gira «Rapants Clubs», que estrenaron hace dos semanas, congregando a 6.000 personas en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago. Por su parte, Enrique Villarreal, El Drogas, acaba de celebrar la gira del 40 aniversario de Barricada y llegará a Revenidas con el objetivo de presentar un concierto en el que recorre todos los himnos de su longeva carrera.
Además de estos dos nombres, el cartel también ha incorporado a La Gossa Sorda que, tras diez años de retiro de los escenarios, han vuelto a reunirse para realizar una gira con una única escala en Galicia, la de Vilaxoán. En el parque de Dona Concha también hará parada la argentina Sara Hebe, una de las principales referentes del rap y de la música urbana y feminista en Latinoamérica, y los The Salsa Punk Orkestra, grupo que transforma clásicos del punk en vibrantes versiones de salsa.
Estos cinco artistas y grupos vienen a sumarse a los ya anunciados con anterioridad: Evaristo, Rebeliom do Inframundo, Kumbia Queers, Ilan Amores, Arrhythmia, Süne y Nadie González.
Los abonos para el festival se encuentran a la venta en la página web del festival a un precio de 65 euros, pudiendo reservarse el acceso a la zona de acampada por 15.
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