Riesgo para la navegación
En las rías aún quedan bateas totalmente destrozadas
Los daños causados por el tren de borrascas todavía son evidentes
Aunque las aguas están ahora mucho más calmadas y nada tienen que ver con aquellas marejadas de los dos primeros meses del año y la recta final de 2025, los efectos de los duros temporales de otoño e invierno siguen apreciándose en la ría de Arousa, sobre todo en las bateas de cultivo de mejillón y ostra.
A estas alturas ya se han reparado algunas, pero hay otras que continúan totalmente destrozadas, a la espera de que las empresas de servicios marítimos puedan hacerse cargo de ellas o de que, mejor dicho, los titulares de las concesiones se decidan a repararlas o reconstruirlas.
Destaca la existencia de bidones (flotadores) y trozos de vigas y puntones que siguen esparcidos por la costa, algunos de ellos tirados entre las piedras y otros sujetos a las boyas de seguridad existentes en la ría, que suelen emplearse para amarrar temporalmente los viveros flotantes –o trozos de los mismos– que se van a la deriva.
Los bateeiros confirman que «hay muchos más daños de lo que puede parecer», aunque no todos los desperfectos son igual de evidentes.
En cualquier caso, un recorrido por la ría permite comprobarlo con cierta facilidad, observándose la existencia de emparrillados partidos o semihundidos, entre otras complicaciones.
Ni que decir tiene que el riesgo para la navegación persiste, de ahí la necesidad de extremar las precauciones al timón.
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