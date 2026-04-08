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Gardacostas y Sasemar trabajan en un protocolo conjunto para mejorar la coordinación en las emergencias del mar

El objetivo es crear una respuesta más eficaz y rápida, según informaron fuentes oficiales

Un momento de la reunión

Un momento de la reunión

Lucía Romero

Vilagarcía

El subdirector xeral de Gardacostas de Galicia, Juan Codesido, se reunió con representantes de la dirección general de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo (Sasemar) para seguir avanzando en el desarrollo de un protocolo conjunto que refuerce la coordinación ante posibles incidencias en el ámbito marino.

Fue en el Intecmar de Vilagarcía y fue la segunda reunión celebrada a tres bandas con esta finalidad. La última es establecer mecanismos de cooperación «más ágiles y eficaces» en la respuesta de situaciones de emergencia.

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