Gardacostas y Sasemar trabajan en un protocolo conjunto para mejorar la coordinación en las emergencias del mar
El objetivo es crear una respuesta más eficaz y rápida, según informaron fuentes oficiales
Vilagarcía
El subdirector xeral de Gardacostas de Galicia, Juan Codesido, se reunió con representantes de la dirección general de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo (Sasemar) para seguir avanzando en el desarrollo de un protocolo conjunto que refuerce la coordinación ante posibles incidencias en el ámbito marino.
Fue en el Intecmar de Vilagarcía y fue la segunda reunión celebrada a tres bandas con esta finalidad. La última es establecer mecanismos de cooperación «más ágiles y eficaces» en la respuesta de situaciones de emergencia.
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