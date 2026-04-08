Ravella incluirá en el presupuesto de 2026 la ayuda denegada por la Diputación para Aduana de Carril

El Concello mantuvo una reunión con colectivos de Carril para abordar proyectos previstos como el de las calles Aduana y Cruz, confirmando que se incluirá en el presupuesto municipal de 2026 los 548.000 euros denegados del II Plan Extra de la Diputación y que, a pesar de esto «se acometerá en el plazo previsto».

El alcalde, Alberto Varela, y su equipo explicaron a los representantes con los que se reunieron, en las dependencias de la cofradía, que se trata de más de 1,6 millones de euros de inversiones en marcha para ejecutar humanizaciones y un nuevo estacionamiento público, siendo el mentado el más cuantioso con 931.000 euros y el más elevado de todas las realizadas hasta ahora en el municipio.

Según las mismas fuentes, también en el corriente ejercicio se acondicionarán las calles Esperanza y Lucena con un presupuesto de 416.800 euros. En ambos casos, las obras se realizarán siguiendo la estética de las calles mejoradas hace unos años, como la del Carme, diseñada también por el arquitecto del ayuntamiento: se crearán vías de plataforma única -para dar mayor sensación de amplitud- y pavimentos con losas de granito.

Serán de prioridad peatonal, con nueva iluminación y mobiliario urbano. Además, «como en todos los proyectos que promueve el gobierno local, se aprovecharán los trabajos para renovar y mejorar los servicios básicos de saneamiento y pluviales, así como para instalar las canalizaciones para enterrar los tendidos de los servicios de telecomunicaciones».

Desde el Concello también destacaron que el enterramiento de cables que lleva aparejada la obra complementaria a la retirada del transformador eléctrico de la plaza de A Liberdade también contribuirá a mejorar la imagen del casco viejo del Carril. Esta vieja reivindicación de los vecinos está en ejecución y fue promovida por el Concello ante Unión Fenosa.

Por último, el alcalde informó a los vecinos de que el Concello comprará «en breve los terrenos» en Veiga de Lamas para habilitar el nuevo aparcamiento público, con una inversión de 215.000 euros. El crédito del presupuesto de 2025 con el que se financiará la operación ya está activo, por lo que «se están cumplimentando los trámites para la compra. Este era otro de los compromisos adquiridos por Varela que se convertirán en realidad este mismo año, atendiendo así una demanda vecinal y ampliando los servicios para el paisanaje y los numerosos visitantes que acuden al Carril».

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El encuentro, celebrado el martes, se enmarca en la ronda de reuniones que el ejecutivo local mantiene de forma periódica con las asociaciones de los distintos barrios y parroquias. «Una comunicación fluida y constante que permite conocer las necesidades y peticiones concretas de cada lugar y a la ciudadanía estar al corriente de las actuaciones realizadas y de los planes del Ayuntamiento».