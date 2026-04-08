El pueblo gitano recuerda su lucha y pide respeto en Vilagarcía durante la celebración de su Día Internacional

Vilagarcía celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano una vez más con un programa festivo, de reivindicación de su singularidad y aportación a la sociedad, pero también de reclamación. «Este día es una oportunidad para recordar, pero también para actuar. Para reafirmar nuestro compromiso con la igualdad, el respeto y la convivencia».

Unas palabras contenidas en el manifiesto que abrió los actos en la plaza de A Peixería y que también puso de relieve que la «discriminación, rechazo y desigualdad» que ha sufrido este pueblo «aún hoy persisten».

Un momento de la lectura del manifiesto. / Iñaki Abella

Así que se escucharon peticiones de respeto para una comunidad con sus señas de identidad, valores y tradiciones.

La cita, coordinada por Servizos Sociais del Concello, continuó con la presentación de un mural elaborado por las familias participante en el proyecto de cohesión social que se desarrolla desde hace años.

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Participantes en la celebración. / Iñaki Abella

No faltaron las actuaciones musicales y de baile, la lectura de poesías y las instantáneas en un photocall para capturar la convivencia, así como el pasacalles hasta O Con para realizar la ceremonia del río, un homenaje floral en recuerdo a su resistencia, encarnada en mantener viva la memoria de las víctimas del genocidio gitano.