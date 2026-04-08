El PP de A Illa carga contra la política fiscal del bipartito

El portavoz del Partido Popular en A Illa, Miguel Paz, cargó duramente contra la situación económica del Concello, acusando al bipartito de haber conseguido que sus vecinos sean los que soportan una mayor carga fiscal de todos los municipios de hasta 10.000 habitantes de la provincia. Paz asegura que el bipartito «tiene una voraz recaudación de impuestos que después no invierte en ningún tipo de servicios de carácter básico, careciendo por ejemplo de un pabellón, por el que llevamos aguardando más de 25 años».

El edil indica que la política económica del bipartito se basa y se sustenta en «freír a impuestos a los vecinos, algo que venimos denunciando durante todo el mandato y que se confirmó con una nueva subida del 14% en la recaudación de impuestos y tasas en el último año». Para justificar estas afirmaciones, Paz señala que los vecinos de A Illa «pagan 577,9 euros de tributos municipales al año, que realmente es más porque en el concepto de presión fiscal se incluye a todos los vecinos, hasta los menores de edad, en lo que supone una cifra récord de entre los municipios de menos de 10.000 habitantes».

Los conservadores entenderían que esta situación «valdría la pena, si contásemos con los servicios básicos, pero no es el caso porque carecemos de infraestructuras clave y tampoco el bipartito es capaz de invertir en el desarrollo del urbanismo para que la gente pueda hacer una casa en su Concello».

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Por último, Paz lamenta que el alcalde presuma en las redes sociales, paralelamente a la gestión económica, de que «hay infraestructuras de primer orden y que desmonta la realidad, con el pabellón como principal ejemplo, ya que reveló que algunos entrenamientos de equipos base del Dorna de baloncesto o el reciente evento del equipo de gimnasia rítmica tuvieron que celebrarse en Vilanova por la falta de instalaciones deportivas adecuadas, por eso compararse con Vilanova, cuando ellos tienen cinco pabellones y A illa ninguno, es bastante triste», concluyó.