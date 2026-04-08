El PP exige un plan de pagos para dar liquidez a la escuela infantil de Vilagarcía
Los populares consideran que la concesionaria no puede estar «todos los meses suplicando» para poder pagar nóminas
El PP de Vilagarcía reclama al Concello medidas efectivas ante el SOS lanzado por la concesionaria de la escuela infantil, empezando por programar un pago mensual y puntual del déficit que garantice liquidez para pagar las nóminas y los gastos corrientes.
Y es que considera que Bonecos no puede estar «todos los meses suplicando», además de que «no hay explicación alguna para que no se haya abonado en marzo el déficit correspondiente desde el mes de octubre», se queja su portavoz, Ana Granja.
Cabe recordar que el Ayuntamiento tiene previsto sacar una nueva licitación, pero el principal partido de la oposición critica que el presupuesto aprobado el pasado octubre «mantuviera la misma partida cuando los gastos ya eran muy superiores».
Los populares ya se quejaron en aquel momento y en enero pidieron eso, sacarlo otra vez a concurso, pero creen que se ha llegado a este punto de «asfixiar un servicio esencial mientras se dilapida dinero público en gastos prescindibles» por «desidia» y un «fracaso» en la gestión del gobierno socialista.
Asimismo, le acusan de «falta de sensiblidad» porque la concesionaria «presentó hasta 24 solicitudes por registro para abordar el problema sin obtener respuesta». También la «incertidumbre» que viven trabajadoras «de diez» y la dirección por «no saber si cobrarán al final de mes porque el Concello no realiza los pagos con celeridad».
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