O Salnés impartirá 15 cursos para desempleados con financiación de la Xunta

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, ha visitado las instalaciones de la Confederación Provincial de Empresarios en Cambados, entidad que imparte una acción formativa para personas desempleadas (AFD) gracias a una aportación de la Xunta de más de 52.000 euros. En concreto, se está desarrollando un curso de atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, explicaron desde su gabinete.

Reguera explica que la Xunta mantiene abierta hasta el 30 de noviembre, o hasta que se agote el crédito presupuestado, la nueva convocatoria 2026-2027 de acciones formativas para personas desempleadas (AFD) que, dotada con un presupuesto de 60 millones de euros tras la reciente la ampliación del crédito inicial en 20 millones, se enmarca en el rediseño integral de la formación para el empleo que está impulsando el gobierno gallego y que «apuesta por la flexibilización, la agilidad, la conexión con el mercado y la atención a la demanda efectiva de las personas beneficiarias para potenciar su empleabilidad y responder a las necesidades de talento de las empresas».

Reguera indica que cada acción formativa, tal y como se contempla desde 2025, «debe responder a una demanda real, con un compromiso previo acreditado por las entidades formativas de un mínimo del 30% del alumnado, el que garantiza que la formación esté vinculada a la realidad productiva y permite a las empresas canalizar sus necesidades concretas a través de centros acreditados de manera ágil».

En esta línea, cabe destacar que esta convocatoria permite modular la capacitación y reducir el tiempo de formación, incluyendo grados B (200-300 h) y C (600-1.000 h), y, como novedad desde el año pasado, microformaciones de grado La (30-40 h), abriendo un escenario más amplio y adaptado a los perfiles y a las necesidades reales del mercado.

Noticias relacionadas

En este sentido, el delegado territorial informa sobre las cerca de 200 acciones formativas para desempleados que se llevarán a cabo en la provincia de Pontevedra por valor de cerca de 10,8 millones de euros. En la comarca de O Salnés están confirmados hasta 15 cursos AFD con un presupuesto total que supera los 660.000 euros.