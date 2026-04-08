La nueva EDAR de A Illa entrará en funcionamiento en verano
La sucesión de temporales ha provocado cierto retraso en las obras que se desarrollan en Niño do Corvo
Es una de las inversiones más importantes en la historia de A Illa y se espera que pueda entrar en funcionamiento a partir del próximo verano o a principios de otoño. Las obras de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) han sufrido un ligero retraso debido a la sucesión de temporales que azotó el municipio durante el invierno, retraso que se ha traducido en unos meses más de espera, aunque el alcalde, Luis Arosa, asegura que «a pesar de la lluvia y los temporales, la empresa ha ido sacando adelante algunos de los edificios y se espera que, en los próximos días comiencen con el más grande, que llegará totalmente prefabricado».
El regidor también alaba el trabajo que está realizando la empresa, ya que «han intentado recuperar el trabajo retrasado en Semana Santa, por eso confiamos en que la EDAR se encuentre en funcionamiento en los últimos días de verano». En estos momentos, la obra se centra en conectar el nuevo emisario al de la vetusta depuradora de Testos y, una vez se concluya la actuación, «serán seis meses de prueba, encargándose la propia empresa de llevar el mantenimiento y poner a punto una infraestructura que consideramos vital para acabar con los vertidos y mejorar el saneamiento de la ría de Arousa, un entorno fundamental para nuestra economía».
Las obras de la EDAR de A Illa están siendo acometidas por Acuaes, empresa dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y cuenta con una inversión de 8,5 millones de euros, de los que el Concello de A Illa cubre 1,7. Las obras consisten en la construcción de una depuradora que dará servicio a una población de 10.000 habitantes equivalentes y permitirá el tratamiento de un caudal medio de 2.059 metros cúbicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Xunta nombra a Xiana Fernández-Albor presidenta del Patronato de las Illas Atlánticas
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- El incendio forestal en la sierra del monte Galleiro calcina más de 20 ha y obliga a desalojar una vivienda
- Malvinas activa la cuenta atrás para extraer 50.000 barriles diarios de petróleo del caladero: la producción industrial, para 2028
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional
- Rías Baixas activa en Cangas 23 balizas «bluetooth» para divulgar sus lugares turísticos a través de los móviles
- Familias de Lavadores, Cabral o Teis, sin plaza en sus colegios al cifrar la ratio en 14 alumnos para Infantil