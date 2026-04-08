La nueva EDAR de A Illa entrará en funcionamiento en verano

Es una de las inversiones más importantes en la historia de A Illa y se espera que pueda entrar en funcionamiento a partir del próximo verano o a principios de otoño. Las obras de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) han sufrido un ligero retraso debido a la sucesión de temporales que azotó el municipio durante el invierno, retraso que se ha traducido en unos meses más de espera, aunque el alcalde, Luis Arosa, asegura que «a pesar de la lluvia y los temporales, la empresa ha ido sacando adelante algunos de los edificios y se espera que, en los próximos días comiencen con el más grande, que llegará totalmente prefabricado».

El regidor también alaba el trabajo que está realizando la empresa, ya que «han intentado recuperar el trabajo retrasado en Semana Santa, por eso confiamos en que la EDAR se encuentre en funcionamiento en los últimos días de verano». En estos momentos, la obra se centra en conectar el nuevo emisario al de la vetusta depuradora de Testos y, una vez se concluya la actuación, «serán seis meses de prueba, encargándose la propia empresa de llevar el mantenimiento y poner a punto una infraestructura que consideramos vital para acabar con los vertidos y mejorar el saneamiento de la ría de Arousa, un entorno fundamental para nuestra economía».

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Las obras de la EDAR de A Illa están siendo acometidas por Acuaes, empresa dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y cuenta con una inversión de 8,5 millones de euros, de los que el Concello de A Illa cubre 1,7. Las obras consisten en la construcción de una depuradora que dará servicio a una población de 10.000 habitantes equivalentes y permitirá el tratamiento de un caudal medio de 2.059 metros cúbicos.