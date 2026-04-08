El mobiliario se resiente en la flamante calle de Clara Campoamor

Ya se explicó hace semanas que los vándalos habían empezado a causar problemas en la calle de Clara Campoamor –antigua Conde Vallellano–, inaugurada en pleno centro de Vilagarcía de Arousa el pasado mes de noviembre. Ahora hay que añadir que a las pintadas en el mobiliario urbano se suma la rotura de parte del mismo, parece que también a causa de la acción de los gamberros. Vecinos y comerciantes lamentan y condenan los desperfectos en el vial y piden más vigilancia.