Menchu Lamas, de China y el Reina Sofía a la Rivas Briones

Nacida en 1954, la viguesa Menchu Lamas está considerada una de las grandes artistas gallegas de los últimos tiempos, con importantes exposiciones dentro y fuera de España y algunas de sus obras en salas tan relevantes como los madrileños Museo Reina Sofía y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Enamorada de Vilagarcía de Arousa, donde tiene buenos amigos y comparte vivencias, momentos, experiencias y sensaciones con otros artistas, ahora recala en la capital de la comarca para ofrecer «Espiral da cor», una muestra pictórica que se inaugura este viernes a las 20.30 horas en la Sala Antón Rivas Briones.

El montaje de la muestra en la sala de la Rúa do Río –antigua calle Rey Daviña– permite constatar que Menchu Lamas sigue siendo fiel a su estilo, lo cual es tanto como decir que en su obra predominan la figuración simbólica y la silueta de la mujer, que ejerce como hilo conductor.

La artista viguesa junto a dos de sus coloridas obras de gran formato. / FdV

Pero, sobre todo, su obra se caracteriza por el color, convencidas de que puede resultar tan simbólico como real, de que «tiene sentimientos» y de que «cuando el color respira, el cuadro vibra y toma cuerpo».

Todo ello a partir de una geometría irregular que cobra especial relevancia en los cuadros de gran formato colgados ya en las paredes de la Rivas Briones, la mayoría de dos metros de ancho por dos de alto, alguno incluso alcanzando los tres.

De este modo Menchu Lamas, que en el pasado ya expuso en otros puntos de la comarca de OSalnés, pretende que el espectador «pueda penetrar en la obra», como sumergiéndose con su cuerpo en cada uno de esos cuadros de gran formato que se presentan en la sala a modo de espacio habitable.

Buen ejemplo del abundante, variado y enriquecedor trabajo de esta popular artista de Vigo que actualmente también expone en China, más concretamente, en el Today Art Museum de Pekín, con motivo de la muestra «Encrucijadas», organizada por el Instituto Cervantes con obras de 44 artistas españolas.

Foto de familia dos IV Premios Emilia Pardo Bazán / Jose Lores

Aunque no es, ni mucho menos, su única muestra destacada hoy en día, ya que, de nuevo con la mujer como protagonista, luce sus obras en la compostelana Cidade da Cultura, en este caso con una muestra colectiva que se centra en las estaciones del año y el cambio climático, ocupándose la viguesa de explorar emociones desde un invierno, igualmente representado sobre el lienzo con forma y alma de mujer.

En definitiva, que la muestra que este viernes inauguran el alcalde, Alberto Varela, y la concejala de Cultura, Sonia Outón, constituye una muy buena oportunidad para disfrutar del trabajo de esta artista que pronto expondrá también en Zaragoza y cuyo buen hacer le sirve para estar presente en casi todos los museos de España.

Una artista, por cierto, que si bien expone por primera vez en solitario en Vilagarcía, ya estuvo en la ciudad en los años ochenta con una muestra colectiva del movimiento cultural Atlántica, del que fue fundadora junto a Ánxel Huete, Guillermo Monroy y Antón Patiño.

Y cuya vinculación a la capital de la comarca tiene mucho que ver tanto con aquello como con Colectivo da Imaxe, que creó junto a Carlos X. Berride y Jorge Agra. Al igual que con la revista «Loia», que impulsó junto a Lois Pereiro, el escritor Manuel Rivas y tantas otras figuras de la cultura de Galicia.

Menchu Lamas ingresó en la Real Academia Galega de Belas Artes en 2018. Y lo hizo reivindicando la presencia de más mujeres en las instituciones. «Hay que transmitir la mirada de las mujeres y la sensibilidad que construye el binomio arte-mujer», proclamaba entonces.

Muchos se acordarán de ella no solo por su trabajo, sino porque desde el movimiento Atlántica fue una de las artistas que en los ochenta reivindicaron en Vigo un museo de arte contemporáneo para la antigua cárcel.