Herido tras chocar una furgoneta contra el remolque de un camión en Cambados

Un hombre de 40 años de edad, vecino de Cambados y que responde a las iniciales de J.V.F.S. resultó herido leve un accidente en el polígono industrial de Sete Pías.

Los hechos tuvieron lugar ayer y consistieron en la colisión de la furgoneta que ocupaba contra la parte trasera del remolque de un camión.

Así quedó la furgoneta tras el accidente en Cambados. / FdV

Según los servicios de emergencias, el hombre de 40 años sufrió cortes después de que la luna del vehículo se rompiera por el impacto.

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Fue atendido por la ambulancia del 061 de las heridas y en la intervención también estuvo el Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados y la Policía Local de Cambados.