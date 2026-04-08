Herido tras chocar una furgoneta contra el remolque de un camión en Cambados
Cambados
Un hombre de 40 años de edad, vecino de Cambados y que responde a las iniciales de J.V.F.S. resultó herido leve un accidente en el polígono industrial de Sete Pías.
Los hechos tuvieron lugar ayer y consistieron en la colisión de la furgoneta que ocupaba contra la parte trasera del remolque de un camión.
Según los servicios de emergencias, el hombre de 40 años sufrió cortes después de que la luna del vehículo se rompiera por el impacto.
Fue atendido por la ambulancia del 061 de las heridas y en la intervención también estuvo el Servicio de Emerxencias del Concello de Cambados y la Policía Local de Cambados.
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