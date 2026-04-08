El Grupo de Trabajo Orca Atlántica reivindica sus estudios ante el Gobierno

Como ya se avanzó en FARO DE VIGO a mediados de marzo, el Grupo de Trabajo Orca del Atlántico (GTOA) ha registrado desde 2020, cuando las orcas empezaron a acercarse a los barcos y a jugar con ellos, un total de 1.613 encuentros, de los cuales 1.039 fueron interacciones propiamente dichas –cuando los animales fijan su atención en el barco, llegando a mantener un contacto directo– y 574 se computaron como avistamientos, es decir, «cuando navegan sin prestar atención a su entorno o incluso acercándose algo a los barcos pero continuando su camino».

Tras aclarar que el año pasado fueron 155 las interacciones comunicadas y 110 los avistamientos de orca ibérica computados desde la costa de Francia hasta la de África, pasando por Galicia, GTOA cree demostrada «una disminución del 23% respecto a la media del periodo comprendido entre 2021 y 2024, en el caso de las interacciones».

Tripulantes del barco «Chasula» durante uno de los avistamientos de orcas en Arousa. / COLON DE CANGAS

Como también «un incremento del 15% en lo referido a avistamientos», lo cual llevaba a dicha plataforma de observación y estudio a concluir que, «si bien las interacciones no cesaron, se aprecia una tendencia al descenso ya observada en 2024».

Paralelamente, el pasado 1 de abril, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico daban cuenta de que el número de interacciones entre embarcaciones y orcas «disminuyó en términos generales en España durante el verano de 2025».

Especialmente en la zona comprendida entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, «si bien en las costas de Galicia y el Cantábrico se registró un ligero incremento respecto a 2024», explicaban desde el Gobierno central.

Una de las orcas vistas el sábado. / BDRI

Ante la publicación de este informe, el GTOA saltó a la palestra para decir que la base de datos que maneja este grupo es «más exhaustiva», dado que «se basa en registros aportados por los propios navegantes».

Un total de 359 en el Estrecho, Galicia y la zona cantábrica en 2025, «frente a los 215 que gestiona el Gobierno de España» a través de una comisión de seguimiento integrada por la Dirección General de la Marina Mercante (Ministerio de Transportes) y la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (Transición Ecológica y Reto Demográfico).

Un cartel mediante el que reconocer a las orcas. / FdV

«Esto significa que disponemos de un 41% más de información sobre la situación real en el mar», proclama Orca Atlántica, desde el convencimiento de que el Ejecutivo central «realiza una lectura parcial de los datos para que las medidas que ha propuesto parezcan más efectivas de lo que realmente son».

Se refiere a las medidas propuestas en el Estrecho de Gibraltar, lo cual lleva al GTOA a asegurar que si bien en 2025 hubo en esa zona menos interacciones que en 2024, «esto no se debe necesariamente a las medidas propuestas por el Gobierno español, sino a un cambio en los movimientos naturales de las orcas».

De ahí que el año pasado se distribuyeran hacia Portugal, Galicia y el Cantábrico «mucho antes de lo habitual».

David Pérez / Chasula

Y claro, «al dispersarse en grupos más pequeños sobre un área geográfica mucho más amplia, la probabilidad de interacción disminuye, lo que explica la caída en las interacciones en comparación con el promedio de los años 2021-2024 y el aumento local en Galicia y Portugal», sentencia la organización.

Abundando en todo ello, el GTOA insiste en que «si tomamos el promedio global del período 2021-2024, las interacciones en 2025 disminuyeron un 22%, aunque si comparamos las cifras globales de 2025 con las de 2024, los datos son prácticamente idénticos», es decir, «no hubo una reducción significativa de un año a otro».

Dicho lo cual, Orca Ibérica GTOA insiste a través de sus redes sociales en que presenta y mantiene en 2026 «los mismos argumentos que en 2020, esforzándonos por proporcionar contenido claro, honesto e informativo sin desviarnos de nuestras propuestas iniciales» y proporcionando unos datos que contrastan «con los de entidades o instituciones que ofrecen información incompleta».

Agencia Atlas

De ahí que sus responsables lamenten «la ruptura en la unidad de acción, la dispersión de datos a través de diversas plataformas y la confusión resultante».

GTOA aprovecha para indicar que «no existe ninguna plataforma que ofrezca información en tiempo real sobre avistamientos, interacciones o datos de orcas marcadas».

El mapa elaborado por el Gobierno para mostrar los puntos de observacción e interacción de orcas en la costa gallega. / FdV

Es por ello que recomienda a los navegantes que, «para monitorizar las zonas activas y estar siempre atentos a las alertas de Salvamento Marítimo», utilicen su aplicación móvil (GT Orcas), que se actualiza cada 12 horas y está en funcionamiento desde 2024, dando entrada a más de 1.580 contactos registrados con orcas en todas las costas ibéricas desde 2020.

Por cierto, que la citada organización también detallaba a mediados del mes pasado que hasta ese momento, y desde el 1 de enero, se contabilizaron 8 registros de interacciones y 7 de avistamientos, lo cual supone un 41% menos que en años anteriores por las mismas fechas.