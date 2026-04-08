El gobierno local responde al PP: «Vilagarcía es y seguirá siendo la octava ciudad de Galicia»
Lamentan que no reconozcan «un solo dato positivo» del que «también es su concello y ciudad»
El gobierno local salió al paso de las críticas del PP a su comunicado destacando la superación de la barrera de los 38.000 habitantes, asegurando que desconoce la diferencia entre ciudad y municipio. «Vilagarcía es y seguirá siendo la octava ciudad de Galicia, por población, servicios, influencia (...) Y no es incompatible con ser, al mismo tiempo, el décimo municipio por población», le replica su portavoz, Tania García.
La concejala recuerda a los populares que es lo reconocido desde la Presidencia de Feijóo y su tiempo en la Alcaldía. «No tienen más que consultar la hemeroteca o las actas del pleno. Salvo que ahora este nuevo PP desaforado también reniegue de Feijóo y de Fole, que podría ser», añadió.
García considera que intentan «engañar» a los vecinos y le reprocha que no reconozcan «un solo dato positivo» de la que también es su localidad.
Y sobre el crecimiento, el gobierno considera que es «un éxito» de la ciudadanía y también de sus políticas porque «hacen de Vilagarcía una ciudad con alta calidad de vida, motivo de orgullo para sus ciudadanos y atractiva para los que quieren compartir con nosotros su proyecto de vida».
La portavoz del gobierno también considera que, a diferencia de otros municipios, no padecen problemáticas como el de la vivienda y por ello no se producen transferencias de población a municipios limítrofes. «Así pasa que, por ejemplo, municipios con más población que Vilagarcía tienen menos tarjetas sanitarias».
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