Literatura
A condena de ser muller na aldea
A bióloga Marisa Castro acadou un gran éxito coa súa primeira novela, «A saga das curandeiras». Agora regresa á narrativa con «Soño de liberdade», obra que presenta mañá en Vilagarcía
Sabela Couto non ía ter moitas oportunidades na vida. Porque nacer muller na casa duns labregos do interior da provincia de Lugo nos anos da fame que seguiron á Guerra Civil non podía presaxiar nada bo. E, sen embargo, foi quen de rachar ese círculo de submisión e pobreza ao que, aparentemente, estaba predestinada. Como o fixo? Ese é o miolo de «Soño de liberdade», unha novela da investigadora luguesa Marisa Castro Cerceda, que se presenta mañá xoves en Vilagarcía de Arousa.
Marisa Castro é doutora en Ciencias Biolóxicas pola Universidade de Santiago de Compostela e traballou durante tres décadas como docente na Universidade de Vigo. Experta en micoloxía, durante anos escribiu obras de divulgación científica. Pero tiña outra voz dentro, que daría o seu froito en 2023, cando publicou «A saga das curandeiras», a súa primeira novela. A obra tivo tanto éxito, con edicións en galego e castelán, e cinco reimpresións, que Marisa Castro decidiu recuncar na ficción.
«Soño de liberdade» (publicada por Hércules de Ediciones) é a súa segunda novela e, dalgún modo, prosigue o camiño espacio-temporal iniciado no libro anterior. Porque se «A saga das curandeiras» amosaba a evolución do rural galego entre comezos do século XX e 1964, neste segundo título, a autora luguesa propón unha viaxe polas aldeas do país entre 1949, ano no que nace a súa protagonista, e a morte do dictador Francisco Franco, a mediados dos anos 70.
En «Soño de liberdade», Marisa Castro amosa un fresco do rural galego e de como era a vida das mulleres. Polas páxinas do libro desfilan os grandes temas que explicaron a meirande parte do século XX galego: o poder casi omnímodo da Igrexa; a castelanización do ensino; a opresiva sociedade franquista na que, afirma a autora, «era máis importante a honra que a felicidade»; o servicio social feminino, polo cal as mulleres se vían obrigadas a traballar uns meses en institucións como hospicios ou asilos.
E, sen embargo, aínda sendo difícil, era posible atopar un camiño propio gracias á educación. Ou, cando menos, así o logrou a autora, que remataría converténdose nunha das biólogas e botánicas máis relevantes de Galicia, e así o plasmou no papel coa bagaxe da súa imaxinaria Sabela Couto.
Agora, Marisa Castro terá a oportunidade de presentar «Soño de liberdade» en Vilagarcía, unha cidade que coñece ben e na que ten moitos amigos. Dende os anos 80 colaborou coa agrupación micolóxica A Cantarela, e estivo en numerosas ocasións na comarca. Serán, precisamente, dous profesores do instituto de Carril, tamén biólogos, Xela Cid e Manuel Chouza, os que a acompañen na presentación, que será mañá xoves, no Faiado da Memoria (praza de Ravella, número 27, primeiro andar), ás oito da tarde.
