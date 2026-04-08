Cambados aún tiene plazas para la formación gratuita con certificado para cuidar a personas con daño cerebral en el hogar

El Concello de Cambados aún dispone de plazas para la formación de apoyo a personas con daño cerebral en el hogar, que ofrece un certificado de superación emitido por la Escola Galega de Saúde para Cidadáns.

Cabe recordar que la iniciativa se desarrolla en colaboración con la Asociación Dano Cerebral Galicia y que es gratuita, pero es necesario inscribirse previamente en el enlace https://forms.office.com/e/cnJYMrdBMt o en Servizos Sociais del Concello.

El programa se divide en tres sesiones que tendrán lugar los días 14, 21 y 28 de este mes en la Sala Pitusa Cabanillas, de 16.00 a 19.00 horas, excepto el último día, que terminará a las ocho de la tarde.

En cuanto a los contenidos, se abordarán pautas para evaluar la evolución de las personas con daño cerebral; la comunicación con ellas; también se hablará de alteraciones cognitivas y conductuales, de tranferencias y cambios de postura, alimentación, deglutición y medicación.

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El tema del tratamiento de la intimidad y de la privacidad, así como la higiene, curas y prevención de úlceras y el acompañamiento en el tiempo libre también forman parte de esta formación.