Los bateeiros piden a Marta Villaverde «que no se olvide de Porto Meloxo»

Los bateeiros se felicitan por la mejora comprometida a pie de puerto, en Vilanova de Arousa, por la conselleira Marta Villaverde.

Pero tanto los que amarran o descargan en ese muelle vilanovés como los que lo hacen en O Grove –a veces los mismos barcos operan indistintamente en ambas dársenas– , reclaman a la titular de Mar «que no se olvide de Porto Meloxo».

Sucede después de que Villaverde volviera a anunciar un desembolso de 100.000 euros para la renovación integral del pavimento de madera del pantalán vilanovés en el que amarran tanto las embarcaciones pesqueras como las auxiliares de acuicultura.

Al realizar ese anuncio, y como ya hiciera en ocasiones anteriores, remarcó que, a través de Portos de Galicia, está previsto invertir un total de 640.000 euros en las instalaciones flotantes de Vilanova, Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril (Vilagarcía), Baiona y O Grove.

Descargas de mejillón en Porto Meloxo. / Iñaki Abella

Es esto lo que lleva a los productores mecos, y muy especialmente a los que operan en Porto Meloxo, a pedir que se actúe cuanto antes y en este lugar, haciendo constar que este tipo de mejoras «menores», aún siendo necesarias, resultan «del todo insuficientes», pues «llevamos años reclamando intervenciones mucho más ambiciosa, tales como el dique de abrigo que tantas veces nos prometieron».

Sostienen los acuicultores que, «a pesar de ser uno de los puertos más importantes de Galicia, en lo que a descargas de mejillón se refiere, Meloxo también uno de los que presentan mayores carencias, lo cual dificulta la operatividad de nuestros barcos e incluso entraña un serio peligro para las tripulaciones, tanto de acuicultura como de pesca».

Al hilo de esto, los bateeiros mecos esgrimen que «mientras otros puertos siguen creciendo, el nuestro está estancado, con una gasolinera desaparecida desde hace años, sin rampas suficientes para efectuar las descargas y sin puntos de amarre protegidos en los que resguardarnos cuando llega el invierno».

Los más críticos sostienen que «a los problemas con el alumbrado se suma el hecho de que no sean capaces ni de reponer las cornamusas o tapar los agujeros de los pantalanes».