La Xunta destina dos millones de euros a los afectados por la crisis del libre marisqueo

La Consellería do Mar pone a disposición de los afectados por la crisis de los bancos del libre marisqueo una partida total de dos millones de euros. El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este lunes la orden por la que se regulan las bases y la convocatoria de las ayudas.

Estas se repartirán en régimen de concurrencia competitiva para las personas armadoras y en régimen no competitivo para los tripulantes, y su finalidad es paliar las pérdidas que ha sufrido el sector por la paralización temporal de la actividad marisquera desde embarcaciones en los bancos de libre marisqueo de Os Lombos do Ulla, O Bohído y Cabío.

La Consellería do Mar pone a disposición del sector dos millones de euros, cofinanciados en un 70 por ciento con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), con el objetivo de compensar los efectos del período de cese establecido como medida técnica de conservación de estas zonas productivas durante 2024 y 2025.

Los potenciales beneficiarios deberán acreditar que en esos años realizaron extracción al menos 120 días. De este modo, podrán presentar sus solicitudes a través del formulario disponible en la página web «www.xunta.gal». El plazo para hacerlo será de un mes y comenzará este martes, 7 de abril.

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Durante la presente campaña, que se extendió desde el otoño del año pasado hasta las vísperas de esta Semana Santa tampoco se ha trabajado en las grandes zonas de libre marisqueo. Solo se permitió la extracción en las llamadas «otras zonas», por lo que la actividad ha sido testimonial. Numerosos armadores han amarrado, buscado trabajo en otros oficios del mar o, incluso, en tierra debido a la persistente crisis de producción.