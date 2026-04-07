Vivenda Xa solicita declarar zona tensionada en Vilagarcía y aplicar recargo del IBI a viviendas vacías

La plataforma Vivenda Xa ha presentado una iniciativa en el Concello de Vilagarcía con propuestas ante el problema de acceso a una vivienda, como ofrecer más terrenos a la Xunta para promociones de protección oficial, solicitar la declaración de zona tensionada, aplicar el recargo de hasta el 150% del IBI a las viviendas vacías y las mismas tasas y normas a las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

El colectivo protagonizó una pequeña concentración delante del Consistorio vilagarciano para llamar la atención sobre un problema generalizado y al que Vilagarcía no es ajeno. «Al aumento del precio del alquiler y la escasez de vivienda asequible se une el aumento del turismo», explican sus responsables en el comunicado. Y es que la proliferación de los pisos turísticos lleva tiempo generando situaciones como que las personas que quieren vivir y trabajar en la ciudad solo encuentran temporales, de septiembre a mayo, además de «aumentar significativa los precios».

También consideran necesario ponerle coto a que sea una de las ciudades gallegas con más viviendas vacías, «además de un censo, hay que aplicar soluciones», indican, recordando que el Observatorio de Vivienda de 2024 indicaba que la villa arousana tenía más de 5.500 en esta situación.

Así las cosas, plantean una iniciativa que han registrado para su debate en el pleno de la Corporación y también que se apruebe. La cuestión de declaración de zona tensionada ya estuvo sobre la mesa, pero quedó descartada. Sin embargo, desde la plataforma creen necesario pedírselo a la Xunta porque, en aplicación de la legislación estatal, «se pueden aplicar límites a los precios de los alquileres en las áreas donde el acceso es especialmente difícil. Es importante rebajar la cifra estimada por la Xunta como «Gran tenedor» de 10 a 5 viviendas, ya que con cinco, el valor medio del mercado de esas viviendas en conjunto suele superar el millón de euros».

Asimismo, creen que el Ayuntamiento puede acogerse a la disposición de la ley estatal de vivienda de 2023 para aplicar un recargo de hasta el 150% del IBI en domicilios vacíos. Y cree importante que adopte medidas frente a la «competencia desleal» que, considera, ejercen los dueños de viviendas de uso turístico respecto a los empresarios del sector hostelero. Pide que se le apliquen «las mismas tasas y normas de seguridad», más allá de la tasa de la basura, como se aprobó recientemente, pues no le parece de recibo que «una persona alquile un piso sacando un beneficio sin cumplir con las mismas normas de seguridad (extintores, evacuación...) ni pagando los mismos impuestos».

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Vivenda Xa forma parte de un movimiento que está recorriendo Galicia para intentar paliar una de las principales preocupaciones sociales, que va camino de convertirse en un «privilegio», cuando «debe garantizarse como un derecho básico», indican.