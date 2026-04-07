Vilagarcía advierte a los dueños de terrenos: plazo hasta el 31 de mayo para la limpieza y roza de vegetación

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha recordado a los propietarios de terrenos la obligación de mantenerlos en el debido estado de limpieza y conservación, en especial de cara a la temporada de verano, con el objetivo de prevenir riesgos de incendios. Por este motivo, el alcalde ha publicado un bando advirtiendo a los afectados que disponen de plazo hasta el 31 de mayo para llevar a cabo la limpieza y roza de vegetación, conforme a las especificaciones recogidas en la ley y garantizando las franjas de seguridad que se establecen para cada caso. Se trata de una medida que afecta por igual a sonar, hincas y parcelas ubicadas en suelo urbano, urbanizable, núcleos rurales y suelo rústico.

El Concello de Vilagarcía establece esta obligatoriedad en la Ordenanza Municipal reguladora de las medidas de conservación, rehabilitación y seguridad de terrenos, solares, construcciones, edificios e instalaciones; como también lo hace la normativa autonómica a través de la Ley del Suelo y de la Ley 3/2007 en materia de prevención y defensa de incendios de Galicia, recordaron desde Ravella.

El bando informa de las distancias que deben tener las franjas de seguridad a mantener limpias de maleza, dependiendo de si lindan con casas aisladas, núcleos de población, carreteras, campos de cultivo, prados, tendidos eléctricos o ríos; así como del tipo de masa vegetal del entorno: coníferas o frondosas.

Las zonas de protección medirán 50 metros de ancho y estarán completamente libres de biomasa (incluidos toxos y xestas). Dentro de esta área, los 15 metros más próximos a las viviendas deben estar completamente libres de vegetación. A partir de ahí puede haber frondosas separadas 7 metros entre sí, estando totalmente prohibidos pinos, eucaliptos y acacias. Las medidas y las especies forestales permitidas varían en los casos en los que no existen casas.

En el bando municipal se explica que, de no haber cumplido con el deber en la fecha indicada, se emitirá orden de ejecución, advirtiéndose a los titulares de los terrenos de las sanciones que se le podrían aplicar de no acatar el mandato (entre los 300 y 6.000 euros), a mayores de las multas coercitivas (de 1.000 la 10.000 euros) que correspondan y que pueden reiterarse hasta lograr el cumplimiento de la obligación.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Ayuntamiento ya está trabajando actualmente a través de Urbaser en la limpieza de arcenes, tanto de los caminos y carreteras rurales como en vías urbanas. En estos momentos funcionan dos brigadas, una de mañana y otra de tarde. En las próximas semanas se reforzará el servicio con una tercera que operará por la mañana con el objetivo de atajar el rápido crecimiento que registra la hierba cuando llega el buen tiempo y se elevan las temperaturas, especialmente después de una temporada especialmente lluviosa que favorece la salida de maleza, añadieron desde el Ayuntamiento.