La Semana Santa deja un buen sabor de boca en O Grove

La Semana Santa ha dejado un excelente sabor de boca en O Grove. Tanto el Ayuntamiento como la Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) emitieron ayer sendos comunicados haciendo balance de una campaña turística que, según Emgrobes, dejó tasas de ocupación hotelera del 90 por ciento en las jornadas centrales del largo puente festivo.

Eso sí, Emgrobes advierte de que no todo fue positivo, pues detectaron una disminución de afluencia el Sábado Santo, y detectaron estancias medias más cortas, de uno o dos noches. No obstante, el sentimiento general es que la Semana Santa fue buena, ya que, «la alta demanda hizo que se cubrieran todos los días festivos y que incluso el fin de semana anterior fuese buena».

«La asociación y sus socios hosteleros se muestran satisfechos y optimistas de cara a la temporada estival», añade el colectivo, destacando que el ambiente que se vivía en las calles, terrazas y playas recordaba por momentos al del verano.

La valoración del Concello de O Grove es igualmente favorable, llegando a tildar la Semana Santa de «histórica», y asegurando que los niveles de ocupación rozaron el completo durante varios días. «Esto permitió un notable dinamismo tanto en la hostelería como en el conjunto de la oferta turística», prosigue la administración local.

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A los viajeros que pernoctaron al menos una noche hay que sumar los excursionistas, que llenaron la localidad sobre todo el Viernes Santo. Estos datos de O Grove contrastan con los de la cercana población de Sanxenxo, donde la Semana Santa dejó un sabor agridulce, al quedar las cifras de ocupación por debajo de las expectativas iniciales, y más teniendo en cuenta el buen tiempo que reinó durante todo el puente.