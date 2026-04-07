Iniciativa Cidadá pide el certificado de reparación para el juez Luis Pando, ejecutado por el franquismo

Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica reclama el certificado de reparación para el juez vilagarciano Luis Pando, ejecutado por la represión franquista. Recuerda que este tipo de declaración está recogida en la Ley de Memoria y busca reconocer formalmente la injusticia de las condenas, sanciones y persecuciones.

La petición se simbolizará además con la instalación de la placa en su recuerdo en el anunciado acto para el día 18, a las 12.00 horas en los juzgados de Vilagarcía.