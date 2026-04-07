Vilagarcía presenta más de una denuncia diaria por ciberdelincuencia: «Ya mueve más dinero que el narcotráfico»

La ciberdelincuencia se ha convertido en una amenaza desenfrenada gracias a la carencia de fronteras y el uso intensivo de los dispositivos móviles. En la trampa cae hasta el más puesto en nuevas tecnologías y solo en Vilagarcía ya se presenta más de una denuncia diaria por este tipo de delitos.

Ponerlo en conocimiento de las autoridades es fundamental para dar con los autores e incluso recuperar el dinero, pero sobre todo, y como siempre, la Policía Nacional quiere evitar que haya más víctimas, así que mañana jueves ofrecerá una charla totalmente práctica para evitar fraudes y avanza un consejo: pararse un segundo ante de darle clic a cualquier cosa. Tendrá lugar a las 20.00 horas en el auditorio municipal.

La ciudad arousana no se queda atrás en un problema mundial y de tendencia creciente. Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 su Comisaría tuvo conocimiento de 376 hechos delictivos de este tipo, lo cual supone un 6% más con respecto al ejercicio anterior. «La ciberdelincuencia ya mueve más dinero que el narcotráfico», explica el agente David Arias para dar una idea de la magnitud.

Será uno de los encargados de la cita de mañana junto a su compañero del área de Participación Ciudadana Jorge Días. Prometen evitar los tecnicismos, pues la nueva terminología, como phishing, malware… puede resultar abrumadora y, al contrario de lo que se piensa habitualmente, «no solo es cosa de personas mayores, afecta a todo el mundo. Todos pensamos que controlamos, que nunca nos va a pasar porque no somos importantes, pero ¿a quién no le ha llegado un correo de un banco, de un paquete de Correos retenido? Los ciberdelincuentes no buscan millonarios, sino a millones de anónimos para ir sacando dinero a pocos, les es más rentable», advierte Arias.

Las modalidades de estafa «son infinitas», pero por delante de las llamadas de compañías, bancos… las más peligrosas son las que llegan en forma de mensajes de texto y correo electrónico porque «plantean un supuesto problema que si no lo solucionas con premura causará un daño irreparable». Y en esa urgencia, en la que entra miedo, el ciudadano cae en la trampa. También por «el uso intensivo que hacemos del móvil, nos lleva a bajar la guardia», abunda Días.

Los agentes consideran que a veces nos olvidamos de que esta ventana al mundo también contiene importante información sobre nuestra intimidad, finanzas, familia… «Por eso es importante ponerle cerrojos a esta puerta de entrada».

Así que uno de los principales consejos es pararse un segundo antes de clicar en ningún enlace y ante esos avisos urgentes mantener siempre una «desconfianza razonable». También generar contraseñas fuertes, pues «tendemos a usar la misma en todas las aplicaciones y de media tenemos más de 50». Tampoco está de más una doble autentificación… Cuestiones todas que serán abordadas en la charla de mañana en la que también habrá espacio para resolver dudas.

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La iniciativa lleva por título «Aprende a proteger tu dinero y datos personales» y cuenta con la colaboración del Concello de Vilagarcía, que presta el auditorio municipal para su celebración y la difunde entre la población «ante la necesidad de sensibilizar y dar unas pautas a la ciudadanía para evitar ser víctimas de este tipo de delincuencia, cuyos índices se incrementan cada año», explica la portavoz del gobierno local, Tania García, que acompañó a los agentes en la presentación.