Seguridad Ciudadana
Vilagarcía presenta más de una denuncia diaria por ciberdelincuencia: «Ya mueve más dinero que el narcotráfico»
La Policía Nacional ofrece una charla práctica con pautas sencillas para evitar los fraudes
«No es cosa de personas mayores. Pensamos que controlamos, que no somos importantes, pero este delincuente no va a por millonarios», explica un agente
La ciberdelincuencia se ha convertido en una amenaza desenfrenada gracias a la carencia de fronteras y el uso intensivo de los dispositivos móviles. En la trampa cae hasta el más puesto en nuevas tecnologías y solo en Vilagarcía ya se presenta más de una denuncia diaria por este tipo de delitos.
Ponerlo en conocimiento de las autoridades es fundamental para dar con los autores e incluso recuperar el dinero, pero sobre todo, y como siempre, la Policía Nacional quiere evitar que haya más víctimas, así que mañana jueves ofrecerá una charla totalmente práctica para evitar fraudes y avanza un consejo: pararse un segundo ante de darle clic a cualquier cosa. Tendrá lugar a las 20.00 horas en el auditorio municipal.
La ciudad arousana no se queda atrás en un problema mundial y de tendencia creciente. Según datos del Ministerio del Interior, en 2025 su Comisaría tuvo conocimiento de 376 hechos delictivos de este tipo, lo cual supone un 6% más con respecto al ejercicio anterior. «La ciberdelincuencia ya mueve más dinero que el narcotráfico», explica el agente David Arias para dar una idea de la magnitud.
Será uno de los encargados de la cita de mañana junto a su compañero del área de Participación Ciudadana Jorge Días. Prometen evitar los tecnicismos, pues la nueva terminología, como phishing, malware… puede resultar abrumadora y, al contrario de lo que se piensa habitualmente, «no solo es cosa de personas mayores, afecta a todo el mundo. Todos pensamos que controlamos, que nunca nos va a pasar porque no somos importantes, pero ¿a quién no le ha llegado un correo de un banco, de un paquete de Correos retenido? Los ciberdelincuentes no buscan millonarios, sino a millones de anónimos para ir sacando dinero a pocos, les es más rentable», advierte Arias.
Las modalidades de estafa «son infinitas», pero por delante de las llamadas de compañías, bancos… las más peligrosas son las que llegan en forma de mensajes de texto y correo electrónico porque «plantean un supuesto problema que si no lo solucionas con premura causará un daño irreparable». Y en esa urgencia, en la que entra miedo, el ciudadano cae en la trampa. También por «el uso intensivo que hacemos del móvil, nos lleva a bajar la guardia», abunda Días.
Los agentes consideran que a veces nos olvidamos de que esta ventana al mundo también contiene importante información sobre nuestra intimidad, finanzas, familia… «Por eso es importante ponerle cerrojos a esta puerta de entrada».
Así que uno de los principales consejos es pararse un segundo antes de clicar en ningún enlace y ante esos avisos urgentes mantener siempre una «desconfianza razonable». También generar contraseñas fuertes, pues «tendemos a usar la misma en todas las aplicaciones y de media tenemos más de 50». Tampoco está de más una doble autentificación… Cuestiones todas que serán abordadas en la charla de mañana en la que también habrá espacio para resolver dudas.
La iniciativa lleva por título «Aprende a proteger tu dinero y datos personales» y cuenta con la colaboración del Concello de Vilagarcía, que presta el auditorio municipal para su celebración y la difunde entre la población «ante la necesidad de sensibilizar y dar unas pautas a la ciudadanía para evitar ser víctimas de este tipo de delincuencia, cuyos índices se incrementan cada año», explica la portavoz del gobierno local, Tania García, que acompañó a los agentes en la presentación.
La «vergüenza», un freno para el esclarecimiento y la reparación del daño
La Policía Nacional recomienda denunciar no solo por el esclarecimiento, que muchas veces resulta complicado porque los delincuentes viven en otros países, también a efectos de emprender reclamaciones patrimoniales para recuperar el dinero estafado, porque es posible. El inspector y jefe de Seguridad Ciudadana de Vilagarcía, Miguel Vaamonde, explica que pretenden reducir el número de víctimas ante el goteo de denuncias que les llegan y que, está seguro, no representan los casos reales: «Muchas veces la gente no acude a nosotros por vergüenza».
El propio cuerpo policial es suplantado en ocasiones. «Hay personas que visitan sitios web de contenido sexual y de repente reciben un mensaje en nombre de la Policía diciendo que es una página prohibida y que tienen que pagar una sanción para no ser detenido, y lo hacen», expone el agente Jorge Días. De hecho, las estafas informáticas son, habitualmente, las más numerosas. Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, de las 376 denuncias interpuestas entre enero y diciembre del año pasado, 306 se correspondían con esta tipología frente a medio centenar de otro tipo de ciberdelitos.
La formación que darán mañana se enmarca en las acciones del Plan Director de Policía Nacional mediante el cual los profesionales se acercan a los diferentes sectores de la población como parte de otra de sus labores, la preventiva. De hecho, aunque las charlas en institutos y colegios suelen estar más centradas en temas como el acoso escolar, también dan algunas pautas de este tipo, para proteger a la población desde edades tempranas y también para que sepan que determinados comportamientos digitales de posible apariencia inocente, pueden ser constitutivos de una infracción, incluso penal.
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