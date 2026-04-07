Paradela busca 6.000 huevos para el bollo de San Gregorio

Más de una decena de personas comenzaron este martesa buscar por toda Paradela, en el Concello de Meis, 6.000 huevos con los que elaborar el bollo que, cada domingo posterior al de Pascua, se cuece en la panadería que lleva el nombre de la parroquia. Ese trabajo se inició hace 34 años, en 1992, cuando se decidió ir haciendo cada vez más grande un bollo de pan cuya masa se corona con huevos antes de introducirse al horno. Aquel bollo se inició con 30 huevos, pero ahora ya suma la friolera de 6.000, porque el horno de la panadería no tiene capacidad para más.

Fernando Silva, presidente de la Asociación Cultural San Gregorio, reconoce que «hemos comenzado con su recogida y a preparar todo de cara al inicio de la fiesta». La decena de colaboradores han comenzado a recoger huevos por todas las casas de Paradela, pero también ya hay vecinos que los llevan directamente a la panadería o se lo entregan al personal de reparto. Silva reconoce que «existe una gran implicación en toda la parroquia

Una vez recogidos todos los huevos, el sábado será el momento de la preparación del bollo, una elaboración que será larga, ya que se comenzará a las 17.00 horas, con la preparación de la masa (60 kilos de harina, manteca huevos y azúcar) y la colocación de los 6.000 huevos, antes de meterlo, en dos tandas de dos horas y media, al horno. Se calcula que estará listo de madrugada, pero tocará aguardar a después de la misa campestre del domingo para poder degustarlo.

El bollo destaca por sus dimensiones: cinco metros de largo y dos y medio de ancho. Silva recuerda que «comenzamos con esta iniciativa hace 34 años, con un bollo que tenía unos 36 o 40 huevos y cada año hemos ido incrementando la cantidad hasta que llegamos a donde estamos, no podemos crecer más». Tampoco cambia el característico sabor de la masa que se prepara especialmente para estas fechas y que conquista el paladar de todo aquel que se acerca a Paradela a degustarlo.

Este tipo de bollo era una tradición que lo adquiriesen los padrinos para entregárselo a sus ahijados en municipios del interior de O Salnés y la comarca de Pontevedra hace ya muchos años, elaborándose por aquel entonces en muchas panaderías. En la actualidad, esa práctica se ha perdido en gran parte y «de las inmediaciones, solo quedamos nosotros». Silva regenta la panadería que ya trabajaron sus padres y recuerda que fue un hermano suyo el que le dio la idea de potenciar San Gregorio haciendo algo de este tipo. «Se nos dio por hacer un bollo de huevos dedicado al santo y el primero de ellos lo elaboramos con unos treinta huevos, pero la cosa ha ido creciendo hasta ahora, y no lo hacemos más grande por la capacidad que posee el horno, sino la gente más huevos aportaría, porque hay que destacar la implicación que, desde siempre, han tenido todos los vecinos de la zona», explica.

La fiesta de San Gregorio no solo destaca por este bollo que figura en el libro Récord de los Guinnes desde el año 2005. En la tarde de este jueves se iniciarán las misas en honor al santo, mientras que el viernes, a partir de las 21.00 horas, la orquesta «Panorama» se subirá al escenario, junto a «La Mecánica», para ofrecer uno de sus primeros espectáculos del año en O Salnés. El sábado, el turno será para las orquestas «Los Satélites» y «París de Noia». Todas ellas atraerán a miles de personas al entorno de la pequeña capilla de Paradela.

El domingo será el turno del bollo, con la llegada al campo de la fiesta de A Boca del mismo sobre las 12.30, donde permanecerá expuesto para que pueda ser admirado por los asistentes. Tras la misa campestre, que se celebrará a las 13.00 horas, será el momento de la degustación del bollo acompañado de un buen churrasco.

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El bollo de Paradela pone fin a dos semanas muy intensas en el municipio de Meis, que ha concentrado algunos de los principales eventos de la comarca de O Salnés. Primero, con la escenificación de los últimos días de Jesucristo en la misma parroquia, pero en la iglesia de Santa María de Paradela; después llegaría la Romaría de la Virxe das Cabezas, en A Armenteira, a donde acuden romeros de toda la comarca de O Salnés y que se celebró el pasado lunes, y ahora las fiestas se cerrarán con San Gregorio.