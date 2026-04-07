Una nueva vida para los campos de A Pelada y Vilaxoán

Los campos de A Pelada y Vilaxoán, en Vilagarcía, van a ser sometidos a una importante transformación que va a sufragar la Diputación de Pontevedra a través del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas. El diputado provincial Javier Tourís anunció este martes en el primero de esos campos que la Diputación va a aprobar este viernes una aportación de 100.000 euros al Concello de Vilagarcía para la reposición de los muros de cierre del recinto.

En A Pelada, el muro presenta una inclinación y desconchado de las planchas de hormigón, con las varas de acero al descubierto, en la zona suroeste. De esta forma, los recursos provinciales se invertirán en un muro de 30 metros de longitud por dos de altura y se pintará toda la parte interior de negro. También se procederá a ampliar la cubierta de la zona de las gradas con un sistema estructural similar al actual.

Por su parte, en el campo de Vilaxoán se ha detectado una falta de estabilidad a causa de la oxidación de las varas de refuerzo, que al aumentar de volumen por la corrosión, producen brechas. De esta forma, también con los recursos provinciales, se construirá un nuevo cierre que tendrá un primer tramo de hormigón armado en el entorno del portalón de entrada. A lo largo de la calle Ameixeiras se demolerá hasta la tercera fila y se reconstruirá el muro con bloques.

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El diputado provincial explica que «estos recursos forman parte del esfuerzo inversor que está realizando el gobierno de la Diputación para garantizar este tipo de obras, con el municipalismo como bandera», explica. Tourís recuerda que Vilagarcía de Arousa tiene a su disposición 312.000 euros en el marco del Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, con los que también está haciendo frente a la sustitución de luminarias por tecnología LED en instalaciones deportivas, la suministración de una caseta para el estadio de atletismo y la instalación de dos bancos para el campo de fútbol Manuel Jiménez. «Impulsamos instalaciones deportivas de primer nivel y con todas las dotaciones», explica.