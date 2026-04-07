Miles de romeros convierten A Armenteira en el corazón de O Salnés

Apenas había amanecido y los primeros romeros ya comenzaban su caminata hacia el monasterio de Armenteira, en el municipio de Meis. Cada Lunes de Pascua, ese tranquilo lugar de recogimiento coronado por el monasterio de origen románico, se convierte en un auténtico bullicio de personas que acuden a la tradicional Romaría das Cabezas, tanto a cuestiones litúrgicas como a gastronómicas. Este lunes no fue una excepción, sobre todo porque el buen tiempo ayudó a que los romeros desfilasen por la ruta da Pedra e da Auga o las carreteras que desembocan en las inmediaciones del monasterio.

Familias enteras recorrieron los kilómetros para alcanzar su destino sobre el mediodía a fin de acudir al principal acto litúrgico, misa que se celebró sobre las 12.00 horas y que culminó con la procesión presidida por la imagen de la virgen. La iglesia estuvo a rebosar durante toda la jornada con la imagen de la Virgen, con un pecho en la mano y el Niño Jesús en el regazo, situada en el centro del templo para que pudiese ser observada por todos los que accedían a ella. Al templo acudían los devotos para bendecir sus pañuelos y estampas o dejar una ofrenda de cera. Lo cargado del ambiente, con el humo de las velas, la caminata, el calor y la multitud provocó más de una lipotimia que tuvo que ser atendida por los miembros de Protección Civil de Meis, que diseñaron un operativo especial para atender todas las necesidades de los romeros.

La Romaría das Cabezas va mucho más allá de los aspectos religiosos y se concentra también en los gastronómicos. Como toda romería que se precie, en A Armenteira no faltaron elementos como el pulpo á feira, churrasco o carne ao caldeiro, aprovechando muchos de los devotos para reponer fuerzas en las distintas carpas y establecimientos hosteleros antes de reemprender el regreso hacia sus puntos de origen. Todos esos productos se ofrecían a precios populares y podían regarse con un buen vino elaborado en la comarca de O Salnés. A mayores, también había puestos de venta de pan, rosquillas y recuerdos de todo tipo en una mañana primaveral que invitaba a las largas caminatas que realizaron los devotos.

Lo que quedó claro en la jornada de ayer, es que la Virxe das Cabezas sigue contando con una legión de seguidores, muchos de ellos jóvenes, que se resisten a que la tradición de cada Lunes de Pascua pueda perderse. De hecho, una de las cosas que más llama la atención es la presencia de familias enteras que llegan a las inmediaciones del monasterio caminando para cruzar todos juntos la característica puerta de entrada al recinto del monasterio, con su particular Cruceiro.

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Entre esos romeros, procedentes de todos los puntos de la comarca y de otras vecinas como la de Pontevedra, también se encontraban los políticos. La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, fue fiel a su cita anual con Armenteira acompañada de otros destacados miembros del PSOE comarcal que no quisieron perderse la romería. También el presidente de la Diputación y del Partido Popular en la provincia, Luis López, aprovechó la celebración de la romería para recorrer una buena parte de la Ruta da Pedra e da Auga acompañado de alcaldes y portavoces del PP en O Salnés, entre los que se encontraban David Castro, Sabela Fole o la propia Marta Lucio, emplazándoles a sacar músculo de cara a las elecciones de 2027. También acudió el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, que no se quiso perder una de las grandes tradiciones religiosas de su tierra, O Salnés.