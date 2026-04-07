Mar invierte 100.000 euros en la mejora de los pantalanes de Vilanova

Mejorar la situación de los pantalanes de la flota mejillonera y pesquera, con una importante actuación para solventar las deficiencias del pavimento. Ese es el objetivo que se ha marcado la Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, con la inversión de más de 100.000 euros en la dársena de Vilanova de Arousa, una inversión que los usuarios de esos pantalanes vienen reclamando desde hace mucho tiempo.

La propia consellería do Mar, Marta Villaverde, se acercó en la mañana de este martes al muelle de Vilanova, donde fue recibida por el alcalde del municipio, Gonzalo Durán, y por el patrón mayor, Lino Díaz, para presentar una actuación que se centralizará en el pantalán número 6, que alberga la flota mejillonera y pesquera. El ámbito de la actuación abarca tanto el tramo inicial de pasarela como el propio pantalán y 15 fingers, con una superficie total de 582 metros cuadrados. En todo momento se facilitará el acceso de los usuarios a sus embarcaciones mientras duren las obras, para lo que se adoptarán las medidas que sean necesarias.

Las obras en sí consistirán en el desmontaje del pavimento de madera de pasarelas, pantalanes y fingers deteriorados, formado por tablas y durmientes de madera y su posterior sustitución por un nuevo pavimento tecnológico de mayor duración y resistencia ante condiciones climatológicas adversas como las que se registran en Vilanova durante el verano. El plazo de ejecución de la obra está previsto que se lleve a cabo en unos siete meses.

Con esta actuación, Portos de Galicia considera que se van a mejorar las condiciones de seguridad en las instalaciones flotantes, minimizando los riesgos de resbalar o sufrir un accidente a causa del estado del piso. Además, quedarán repuestas las tablas en mal estado debido al deterior del material por las condiciones climatológicas severas que soporta y la acción del mar en la zona.

La actuación hace mucho tiempo que venía siendo reclamada por los marineros y usuarios de estos pantalanes, que denunciaban el constante deterioro que habían sufrido las instalaciones y la necesidad de que Portos acometiese cuanto antes una acción de mantenimiento importante que acabase con los problemas que se registraban en el pantalán.

La actuación que se va a desarrollar en el puerto de Vilanova forma parte de un proyecto mucho más ambicioso en el que está trabajando Portos de Galicia y que se enmarca en un contrato global para una decena de puertos autonómicos. Esta actuación se encuentra en estos momentos en fase de licitación por un importe de 640.000 euros, de los que 100.000 acabarán en la dársena vilanovesa. Con este plan, el ente público reforzará la resistencia de las instalaciones flotantes ante condiciones adversas en el puerto vilanovés, así como en los de Lorbé (Oleiros), Muxía, Muros, A Barquiña (Outes), Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril, O Grove y Baiona.

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Durante la visita, el patrón también le planteó algunas cuestiones referentes al marisqueo, ya que Vilanova es una de las cofradías más afectadas por las últimas riadas sufridas en la ría de Arousa.