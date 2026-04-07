Tráfico
Dos heridos en un accidente en Catoira
Redacción
Dos personas resultaron heridas leves a media tarde de este martes en un accidente de tráfico por alcance registrado en la carretera PO-548 (Vilagarcía-Pontecesures), a su paso por el término municipal de Catoira.
En el siniestro se vieron implicados una furgoneta y un turismo que circulaba delante, y colisionaron en las proximidades de la casa consistorial. Protección Civil de Catoira participó en el operativo.
Por otra parte, poco antes de las 18.00 horas de este martes, se produjo un incendio urbano en una cocina de un piso de la calle Pablo Iglesias, en el barrio de Os Duráns (Vilagarcía de Arousa). El Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía explica que hubo que trasladar al hospital a un joven por posible inhalación de humo.
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