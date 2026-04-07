Un fallo en la licitación retrasa la renovación de la plaza de Rodas en Cambados

El Concello de Cambados ha tenido que ampliar el plazo de presentación de ofertas para ejecutar el proyecto de renovación del pavimento de la plaza de Rodas, que tiene una inversión de 89.000 euros.

A la hora de publicar el anuncio en la plataforma de licitación no se activó la herramienta Silex para la presentación de ofertas por vía electrónica. Así lo refleja un acta de la mesa de contratación después de que una empresa aspirante advirtiera el error.

Así las cosas, ante tal imposibilidad, se ha optado por dar más plazo y las interesadas tienen ahora hasta el día 20 de este mes para hacer sus propuestas.

El primer plazo expiraba el pasado miércoles y no se trata de una cuestión menor, pues el Concello quiere evitar la coincidencia de los trabajos con la temporada turística más alta, el verano.

Y es que se trata de una zona con varios establecimientos de hostelería y con amplias terrazas, aprovechando el carácter peatonal de esta plaza donde se quiere sustituir el adoquín actual por losas de piedra mejores para la seguridad peatonal.

No obstante, el concejal de Obras e Servizos, José Ramón Abal Varela, mencionaba hace un par de semanas que veía posible compatibilizar las mesas y sillas exteriores con los trabajos. No en todo momento: «Cuando se levante todo el pavimento actual serán tres o cinco días que no podrá haber terrazas. Pero la nueva losa se irá poniendo por zonas, así que se podrán ir compatibilizando las terrazas con las obras».

Con todo, esperaba su finalización para antes del verano y su inicio después de Semana Santa, lo cual no será posible a la vista del problema con la licitación electrónica.

Teniendo en cuenta el nuevo plazo de presentación de ofertas y que el de ejecución del proyecto es de dos meses, la cosa va justa de momento.

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El proyecto parece gafado, pues lleva varios años programado, pero el primero se presupuestó en corto y la adjudicataria se echó atrás.