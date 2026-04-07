El empleo repunta en O Salnés al bajar un 3,3% el número de parados

La Semana Santa y la apertura de muchos negocios de temporada han resultado claves en el descenso del número de desempleados en la comarca de O Salnés. Durante este mes de marzo, encontraron un empleo 149 personas, es decir, un 3,3% de las 4.539 personas que se encontraban en situación de desempleo al inicio del mes. La comarca también está muy por encima de la media de Galicia que, en este mes de marzo, ha visto como caía el desempleo en tan solo un 1,1%.

Los municipios en los que el sector terciario tiene un mayor peso son los que han notado un mayor crecimiento del empleo en términos porcentuales, superando ampliamente la media de la comarca de O Salnés. Un ejemplo de ello es Cambados, municipio en el que 37 de las 570 personas que se encontraban en paro consiguieron un trabajo. También por encima de la media esta A Illa de Arousa, cuya población desempleado se redujo en un 5% (siete de las 140 personas en paro encontraron trabajo), un descenso en el que se ha notado el regreso a la actividad de los chiringuitos de playa. Sanxenxo, otro de los municipios en los que el sector terciario posee un importante peso también ha descendido el número de desempleados en un 4,6%. En el lado contrario, dos municipios han tenido una caída del desempleo totalmente testimonial, al no alcanzar el 1%. Estos municipios son el de Meaño, donde tan solo una persona de las 146 que figuraban en las listas de empleo encontró trabajo (0,6%) y Vilanova, donde se incorporaron al mercado laboral cuatro de las 480 personas en situación de paro (0,8%).

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Declive del comercio

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) alertó ayer de que el mes de marzo no deja solo buenas noticias, sino que también deja una caída en el número de afiliados al RETA, circunstancia que evidencia una tendencia estructural de debilitamiento progresivo de sectores tradicionales, con especial impacto en el comercio. El colectivo señala que el comercio en Galicia ha perdido 154 afiliados en marzo, lo que equivale a un ritmo medio de cinco cierres diarios a lo largo del mes. El transporte también ha registrado un retroceso, con 32 autónomos menos. Lo que sí se ve es un cambio de modelo hacia actividades más cualificadas y de mayor valor añadido, con un crecimiento de 66 afiliados en la hostelería o de 11 en la construcción.