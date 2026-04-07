El Clasclás se anticipa al eclipse solar con un concierto en penumbra

Vilagarcía de Arousa volverá a ser en junio la capital gallega de la música clásica con el festival Clasclás, cuya programación se presentó ayer en la casa consistorial con la presencia del alcalde y presidente del certamen, Alberto Varela; del director xeral de Cultura de la Xunta, Anxo Lorenzo; de la concejala de Cultura, Sonia Outón; de Juan Antonio Cuéllar, que es el gerente de la Orquesta Sinfónica de Galicia; y de Rosina Sobrido, directora del festival.

Organizado por el Concello y el Conservatorio Profesional, el certamen celebra su novena edición entre el 20 y 27 de junio bajo el lema Paixón, con una programación estructurada en cinco programas: el sinfónico-artístico, el matinée, el social y comunitario, el pedagógico y de masterclasses y el «Clasclás a pé de rúa».

Los organizadores destacaron en la presentación que esta edición destaca por su apuesta por la vanguardia y la ciencia, culminando con un concierto inmersivo que anticipa el eclipse solar que se vivirá el 12 de agosto de 2026, entendido no solo como fenómeno astronómico, sino como metáfora de tránsito, contraste y transformación.

El concierto inaugural, titulado «La pasión espiritual» estará dedicado a La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Galicia y su coro bajo la dirección de Carlos Mena y con las voces solistas de Jone Martínez, Juan Sancho, Josep-Ramon Olivé y José Coca.

El Bambú Ensemble, formado por músicos de la cantera de la Jonde y Euyo, será el protagonista del segundo concierto del festival, titulado «Pasión y juventud», con obras de Glière, Shostakovich y Martínez Campos, estableciendo un diálogo entre tradición y creación actual.

«De Leipzig a Buenos Aires» es el título del concierto que ofrecerá The New Bach Trio, que propone una lectura transversal del repertorio, en la que la obra de Bach convive con el lenguaje del tango a través de compositores como Astor Piazzolla y el propio Claudio Constantini, quien presentará el estreno de su Tango Suite.

El cuarteto norteamericano Terra String Quartet, junto al clarinetista Oskar Espina Ruiz, desarrollarán el día 24 de junio, dos programas que bajo los títulos de «La claridad del clasicismo» y «El atardecer de los genios», con obras de Schubert, Mozart y Seth Grosshandler (Danzas), y de Mendelssohn y Brahms, respectivamente.

Dos grandes solistas serán los protagonistas de la quinta jornada del festival. Por un lado, el guitarrista Alfonso Aguirre con «Ex corde ligne» y obras de Villa-Lobos, Regondi, Barrios «Mangoré», Tárrega y Dyens, un programa que se articula en un tránsito entre la oscuridad y la luz.

Ese mismo día, el pianista georgiano Davit Khrikuli finalista del Concurso de piano Chopen de Varsovia, ofrecerá el recital «Ardor y melancolía» dedicado íntegramente a la obra del compositor polaco.

El recuerdo a Falla en el 150 aniversario de su nacimiento dará inicio a la programación del viernes 26 de junio de manos de la pianista Noelia Rodiles, que incluirá además de obras de Falla, otras Rosa García Ascot, Jesús Bal y Gay, Domenico Scarlatti, o la compositora mexicana Gabriela Ortiz.

«Pasión lírica y espontaneidad» es el título del recital que ofrecerá ese mismo día la mezzosoprano chechena Bella Adamova (ganadora del Primer premio del Concurso Internacional Robert Schumann) que, junto al pianista Michael Gees interpretará un recital con obras de Richard Strauss, Mahler, Dvorák e improvisaciones libres.

Zoar Ensemble, compuesto por solistas de viento de la OSG ofrecerá el sábado 27 el concierto «Pasión por la creación» con obras de Escaich, Buide del Real, Frank y Nielsen.

El cierre del festival correrá a cargo esa noche por la Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de José Trigueros con «Pasión cósmica: el concierto del eclipse» una experiencia inmersiva para conmemorar el eclipse que se vivirá el 12 de agosto fusionando música, ciencia y tecnología en una puesta en escena atmosférica única. Para recrear el fenómeno el concierto se realizará en penumbra total, con la orquesta iluminada exclusivamente por las lámparas de los atriles que permitirá al público una concentración absoluta mientras se recrean imágenes y simulaciones científicas del eclipse sincronizadas con la música, que incluirá obras de Richard Strauss (Así habló Zaratustra), Joaquín Rodrigo (A la busca del más allá), Dvorak, Debussy, Estacio y Ravel.

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El festival se completará con el programa social y comunitario, con una jornada (el 23 de junio) dedicada a la comunidad y alianza con 19 asociaciones sociosanitarias; el pedagógico y de masterclasses y el Clasclás a pé de rúa, en el que los alumnos del Conservatorio Profesional, convertirán plazas y rincones de Vilagarcía en escenarios musicales.