El CAAN de Meis mejora sus quirófanos para atender a gatos callejeros

El Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) de Meis, se ha convertido en uno de los puntos de referencia en la atención a animales abandonados, con cifras que muestran el importante trabajo que realiza. Es por ello que la Diputación, de la que depende, ha invertido ahora más de 20.000 euros para mejorar los quirófanos con los que se atiende a los gatos de las colonias felinas, quirófanos en los que se les desparasita y castra antes de ser devueltos a su lugar de origen.

Luis López, presidente de la Diputación visitó ayer unas instalaciones por las que ya han pasado más de 1.800 felinos en menos de dos años, procedentes de los 40 municipios de menos de 20.000 habitantes a los que beneficia esta iniciativa.

Con la puesta en marcha a mediados de 2024 de esta campaña de control de colonias felinas, la Diputación dio un paso adelante en la cooperación con los concellos de la provincia, ayudándoles a cumplir con sus obligaciones derivadas de la Ley de Bienestar Animal, unos servicios que están teniendo una gran demanda, «lo que nos ha llevado a mejorar los quirófanos y poder prestar así un mejor servicio y garantizar la seguridad de los animales atendidos»

Además de la campaña de control de las colonias felinas, el CAAN sigue siendo una referencia en el rescate, cuidado y búsqueda de familias para perros víctimas de abandono y otros tipos de maltrato. Entre el pasado año y lo que va de este, se han gestionado 620 individuos. Además, en este tiempo fueron atendidos 2.150 avisos de recogida, se recuperaron más de 1.300 animales y fueron devueltos a sus dueños 650 de ellos. El 70% de los animales que entran en el refugio de Meis consiguen ser adoptados y el período de estancia media en el centro es de 80 días, el mínimo histórico. Aun así, en las instalaciones de Armenteira todavía residen 180 perros, de los cuales, 54 son cachorros que están aguardando por una familia que se decida a adoptarlos.

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En ese sentido, la Diputación ha puesto en marcha un nuevo programa para fomentar las adopciones en el que se han invertido 30.000 euros. La campaña pone el foco en los beneficios que ofrece convivir con un cánido: favorece la actividad física, fomenta el contacto social y ayuda en las dolencias relacionadas con salud mental.