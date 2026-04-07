Bonecos advierte del riesgo de que la guardería municipal de Vilagarcía tenga que cerrar

La escuela infantil municipal de Vilagarcía de Arousa podría verse obligada a cerrar debido a la difícil situación económica que está atravesando Bonecos, empresa responsable del servicio desde hace tres décadas.

Una conjunción de factores está detrás de los problemas de liquidez que arrastra Bonecos desde hace meses, como el descenso de la natalidad, la apertura de otros centros similares en Vilagarcía, la congelación de cuotas desde 2017 o la gratuidad del servicio sin adaptación.

El resultado es que a lo largo del presente curso, la empresa ya pasó tres veces por el mal trago de no ser capaz de pagar la totalidad de las nóminas de sus 20 empleadas, y de vérselas y deseárselas para liquidar los recibos de los proveedores.

La dirección de Bonecos ya lanzó un SOS público al Concello, y ahora ha iniciado además una ronda de contactos con los partidos de la oposición, en busca de apoyos para tratar de reconducir la situación.

Así, ya han mantenido sendas reuniones con el PP y el BNG, y este mediodía harán lo propio con Juan Fajardo, concejal de Esquerda Unida.

La directora de Bonecos, Mavi Castiñeiras, es contundente. «Por primera vez en 31 años, incluso podría peligrar la continuidad del servicio». ¿Qué plantean para reconducir la situación?

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha anunciado la salida a licitación de un nuevo concurso, en el que se adaptarán las cuotas y las aportaciones públicas al coste real del servicio. Pero en Bonecos advierten de que ya no pueden esperar más a la resolución de un procedimiento a menudo largo y complejo como es una licitación.

«Pedimos medidas urgentes para poder terminar el curso con normalidad», señala. Y la principal, señala Mavi Castiñeiras, es que el Concello establezca un sistema mensual de pagos puntuales, que incluya las compensaciones por la gratuidad de las guarderías, y que la empresa reciba ese dinero a finales de cada mes, para de este modo disponer de liquidez en el banco y poder pagar las nóminas.

Postura del BNG

Mavi Castiñeiras ha iniciado una serie de reuniones con los partidos de la oposición, pero no con el ánimo de crear confrontación con el gobierno municipal, sino de buscar entre todos los actores políticos las mejores soluciones para encauzar la situación. «No se trata de confrontar, sino de pedir ayuda para garantizar un servicio público esencial, y alcanzar así la viabilidad que nos permita hacer frente a los pagos mensuales mientras no sale la licitación».

La directora de la empresa concesionaria de la guardería municipal de Vilagarcía sostiene que, «estamos en una situación de inviabilidad sobrevenida», hasta el extremo de que, "este modelo no es sostenible sin correcciones», dado que no reciben a tiempo el dinero que necesitan todos los meses.

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El Bloque Nacionalista Galego emitió este martes un comunicado en el que plantea una serie de medidas correctoras. La primera es que el Concello sea mucho más ágil con la tramitación de los pagos, «para que a finales de mes las trabajadoras puedan cobrar puntualmente». En segundo lugar, los nacionalistas solicitarán en la negociación de los presupuestos de 2026 que se incluya en los mismos una partida que cubra todos los gastos de la escuela infantil hasta por lo menos la licitación de los pliegos.