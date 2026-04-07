Violencia machista en Arousa: una denuncia al día y despuntan los casos sin vínculo conyugal

Los partidos judiciales de Arousa recibieron en 2025 un total de 449 denuncias en el marco de la violencia contra las mujeres, lo cual supone más de una por día. Especialmente llamativo es el caso de Cambados, donde el número aumentó significativamente, así como el hecho de que cada vez despuntan más las interpuestas contra una expareja sin vínculo conyugal, una tendencia al alza en los últimos años.

Este tipo, de exrelación afectiva, representó en los juzgados de Vilagarcía un 68% frente a las planteadas contra un cónyuge (9%); un exmarido (13%) o una persona con la que aún se mantiene una relación afectiva (9%). Respecto a los de Cambados, el porcentaje aún es mayor, suponiendo el 94% del total.

En el cómputo general, el balance emitido hace unos días por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indica que los tribunales de la ciudad arousana mantuvieron unos niveles similares al año pasado tras recibir 192 denuncias, lo cual supone seis menos.

En el mismo número descendió la cifra de víctimas de violencia machista, siguiendo la tendencia general de la comunidad gallega, que presenta la segunda tasa más baja del Estado.

Sin embargo, la demarcación de los cambadeses la rompió al registrar un incremento en ambas cuestiones, con el ingreso de 64 y 18 denuncias y víctimas más, respectivamente, sobre un total de 257 y 177. También ofrece una variación respecto a la tendencia general de que es la víctima quien denuncia en la gran mayoría.

Lo cumplió, pero mientras que Vilagarcía apenas se sale de este guion, en su caso, 32 casos ingresaron por intervención directa de las autoridades policiales y 14 por partes de lesiones.

En total, ambos partidos judiciales tramitaron algo más de 400 causas relacionadas con delitos tipificados en el Código Penal como violencia de género.

71 hombres procesados

Mayormente, por lesiones y maltrato puntual y/o habitual/ sostenido en el tiempo, manteniendo una proporcionalidad similar a años anteriores. Aunque el aumento de la plaza cambadesa podría tener explicación en la asunción de nuevas competencias para los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer que entró en vigor el pasado octubre, incluyendo delitos cometidos no solo por parejas o exparejas.

Una incorporación cuyo propósito «es garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización. Así, se logrará una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género», según indicó el Ministerio de Justicia en su momento.

Así, en sus estadísticas de 2025 ya se recogen el abordaje de causas por presuntos delitos contra la libertad (13), contra la indemnidad sexual (6), contra la integridad moral (3) y contra el honor (3).

Del mismo modo, este mismo órgano arousano instruyó 24 quebrantamientos de condena y 68 de medidas instauradas contra un condenado o investigado para proteger a la denunciante.

En cuanto a esto, las mismas fuentes estadísticas oficiales revelan que en Arousa fueron enjuiciados un total de 71 hombres de los cuales, 66 fueron condenados y 11 absueltos. En este caso fueron los juzgados de Vilagarcía los que despuntaron, pues pasaron por el banquillo de los acusados una decena más de varones con respecto a 2024.

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En cuanto a nacionalidades, el número de denunciantes e investigados de nacionalidad española es el mayoritario.