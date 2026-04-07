Balance 2025
Violencia machista en Arousa: una denuncia al día y despuntan los casos sin vínculo conyugal
Los órganos judiciales registraron 449 denuncias y 209 víctimas, unas cifras similares a las de 2024 en Vilagarcía, pero que crecen en Cambados, que en octubre incorporó nuevas competencias
Los partidos judiciales de Arousa recibieron en 2025 un total de 449 denuncias en el marco de la violencia contra las mujeres, lo cual supone más de una por día. Especialmente llamativo es el caso de Cambados, donde el número aumentó significativamente, así como el hecho de que cada vez despuntan más las interpuestas contra una expareja sin vínculo conyugal, una tendencia al alza en los últimos años.
Este tipo, de exrelación afectiva, representó en los juzgados de Vilagarcía un 68% frente a las planteadas contra un cónyuge (9%); un exmarido (13%) o una persona con la que aún se mantiene una relación afectiva (9%). Respecto a los de Cambados, el porcentaje aún es mayor, suponiendo el 94% del total.
En el cómputo general, el balance emitido hace unos días por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indica que los tribunales de la ciudad arousana mantuvieron unos niveles similares al año pasado tras recibir 192 denuncias, lo cual supone seis menos.
En el mismo número descendió la cifra de víctimas de violencia machista, siguiendo la tendencia general de la comunidad gallega, que presenta la segunda tasa más baja del Estado.
Sin embargo, la demarcación de los cambadeses la rompió al registrar un incremento en ambas cuestiones, con el ingreso de 64 y 18 denuncias y víctimas más, respectivamente, sobre un total de 257 y 177. También ofrece una variación respecto a la tendencia general de que es la víctima quien denuncia en la gran mayoría.
Lo cumplió, pero mientras que Vilagarcía apenas se sale de este guion, en su caso, 32 casos ingresaron por intervención directa de las autoridades policiales y 14 por partes de lesiones.
En total, ambos partidos judiciales tramitaron algo más de 400 causas relacionadas con delitos tipificados en el Código Penal como violencia de género.
71 hombres procesados
Mayormente, por lesiones y maltrato puntual y/o habitual/ sostenido en el tiempo, manteniendo una proporcionalidad similar a años anteriores. Aunque el aumento de la plaza cambadesa podría tener explicación en la asunción de nuevas competencias para los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer que entró en vigor el pasado octubre, incluyendo delitos cometidos no solo por parejas o exparejas.
Una incorporación cuyo propósito «es garantizar un mejor servicio y protección a las víctimas, ya que todos los delitos con un componente de género evidente serán investigados por jueces que habrán recibido una formación específica en materia de igualdad, con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y evitar cualquier revictimización. Así, se logrará una Justicia más humana, cercana y con enfoque de género», según indicó el Ministerio de Justicia en su momento.
Así, en sus estadísticas de 2025 ya se recogen el abordaje de causas por presuntos delitos contra la libertad (13), contra la indemnidad sexual (6), contra la integridad moral (3) y contra el honor (3).
Del mismo modo, este mismo órgano arousano instruyó 24 quebrantamientos de condena y 68 de medidas instauradas contra un condenado o investigado para proteger a la denunciante.
En cuanto a esto, las mismas fuentes estadísticas oficiales revelan que en Arousa fueron enjuiciados un total de 71 hombres de los cuales, 66 fueron condenados y 11 absueltos. En este caso fueron los juzgados de Vilagarcía los que despuntaron, pues pasaron por el banquillo de los acusados una decena más de varones con respecto a 2024.
En cuanto a nacionalidades, el número de denunciantes e investigados de nacionalidad española es el mayoritario.
Cambados dictó diez medidas de suspensión de tenencia de armas
Las órdenes protección emitidas por los órganos judiciales arousanos con estas competencias ascendieron a 58 el año pasado, lo cual representa un ligero descenso frente a los registros de 2024.
Y en cuanto a las medidas de naturaleza penal y civil cuya finalidad es proteger a la víctima y a los menores mientras no se resuelve el procedimiento penal, en Vilagarcía se dictaron seis de alejamiento; 14 de prohibición de comunicarse con la víctima y ocho para impedir el regreso del agresor al lugar donde se cometió el delito.
En el caso cambadés, se registraron 17 de alejamiento, otras tantas de prohibición de comunicación y destacan diez de suspensión de tenencia y uso de armas. Asimismo, se dictó una de suspensión del régimen de visitas.
En el caso vilagarciano, las de este tipo, de naturaleza civil, no se registra ninguna en el balance del año pasado frente a un número abundante del anterior, cuando se dictaron 16 medidas incluyendo dos de suspensión de la guardia y custodia.
En el abordaje multidisciplinar de la lacra social de la violencia de género, los centros de información a la mujer (CIM) se han convertido en una importante herramienta. Además, con los años han avanzado en protocolos de atención. Así, cabe destacar el caso del mancomunado de O Salnés, que da servicio a Meis, Cambados, Vilanova, Meaño y Ribadumia.
En los últimos tiempos ha puesto en marcha una red de hospedajes y transportes seguros para casos de riesgo extremo, unificando protocolos municipales para dar una respuesta más rápida y eficaz desde un primer momento.
Del mismo modo, ahora mismo trabaja con la Dirección Xeral de loita contra a violencia de xénero de la Xunta en la creación de un protocolo para el cuidado de niños pequeños mientras que sus madres realizan el proceso de denuncia y para casos en los que no tienen posibilidad de dejarlos con otra persona.
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