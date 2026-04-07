Música
El alcalde Varela y Luis Zahera anuncian el Solifest
El festival se celebra en Vilagarcía el 19 de abril
El Solifest ha publicado este martes un vídeo promocional en el que participan el actor Luis Zahera, el alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, y usuarios de la asociación de parálisis cerebral Amencer-Aspace.
Estos últimos aparecen bailando en el audiovisual, mientras que Zahera realiza dos apariciones, en una de las cuales anuncia los datos del evento y recuerda su carácter solidario. Finalmente, el alcalde Varela irrumpe en el vídeo introduciendo en clave humorística una referencia al dúo argentino Ca7Riel y Paco Amoroso, y reivindica el baile como elemento central de identidad del festival.
El Solifest se celebrará el domingo 19 de abril en el barrio de O Piñeiriño, a partir de mediodía, y ofrecerá 12 horas de música en directo, zona gastro y actividades infantiles.
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