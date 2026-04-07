El alcalde Varela y Luis Zahera anuncian el Solifest

El Solifest ha publicado este martes un vídeo promocional en el que participan el actor Luis Zahera, el alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, y usuarios de la asociación de parálisis cerebral Amencer-Aspace.

Estos últimos aparecen bailando en el audiovisual, mientras que Zahera realiza dos apariciones, en una de las cuales anuncia los datos del evento y recuerda su carácter solidario. Finalmente, el alcalde Varela irrumpe en el vídeo introduciendo en clave humorística una referencia al dúo argentino Ca7Riel y Paco Amoroso, y reivindica el baile como elemento central de identidad del festival.

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El Solifest se celebrará el domingo 19 de abril en el barrio de O Piñeiriño, a partir de mediodía, y ofrecerá 12 horas de música en directo, zona gastro y actividades infantiles.